Il nuovo CEO di Remedy ammette che Alan Wake e Control hanno venduto meno del previsto

Il CEO di Remedy, Jean-Charles Gaudechon, ha dichiarato che Alan Wake e Control hanno venduto meno del previsto. Lo studio vuole ampliare il pubblico delle sue IP attraverso community, cross-media e self-publishing

Il nuovo CEO di Remedy Entertainment, Jean-Charles Gaudechon, ha dichiarato che Alan Wake e Control non hanno raggiunto i risultati commerciali sperati dallo studio, nonostante siano considerate IP importanti e apprezzate dal pubblico. Le dichiarazioni sono arrivate durante un'intervista concessa a The Game Business, nella quale il dirigente ha parlato anche del futuro della serie Control e delle strategie che Remedy intende adottare nei prossimi anni.

Secondo Gaudechon, franchise come Control e Alan Wake possiedono ancora un grande potenziale e potrebbero raggiungere un pubblico molto più ampio rispetto a quello attuale. Il CEO ha spiegato che lo studio vuole "pensare più in grande" per queste proprietà intellettuali, sottolineando come sia un peccato che entrambi i giochi non abbiano venduto di più.

Per aumentare la popolarità delle serie, Remedy punterà soprattutto sulla costruzione di una community più forte e sulla trasformazione dei giochi in franchise multimediali. In quest'ottica rientrano anche i progetti cinematografici già in lavorazione dedicati sia ad Alan Wake sia a Control.

Il CEO di Remedy ha parlato anche del self-publishing

Gaudechon ha inoltre parlato dell'importanza del self-publishing, affermando che nessuno può comunicare l'identità dei giochi Remedy meglio dello stesso studio. Secondo il CEO, pubblicare internamente i propri titoli consentirà all'azienda di sviluppare una comunicazione più coerente con il tono particolare e originale delle sue produzioni. Questo potrebbe tradursi in campagne marketing più insolite e creative per il futuro sequel di Control, chiamato Control: Resonant.

Durante l'intervista si è discusso anche di FBC: Firebreak, lo shooter pubblicato da Remedy nel giugno 2025 e considerato un insuccesso. Gaudechon ha spiegato che l'esperienza ha comunque permesso allo studio di apprendere molto sul self-publishing, sulla gestione delle community e sul posizionamento di un gioco sul mercato.

Infine, il CEO ha affrontato il tema dell'intelligenza artificiale. Remedy, a differenza di altre grandi aziende del settore, starebbe adottando un approccio prudente. Lo studio consente l'utilizzo dell'AI generativa soprattutto nelle prime fasi di sviluppo e prototipazione, mantenendo però una posizione cauta e senza abbracciare completamente questa tecnologia.