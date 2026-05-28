Il nuovo Call of Duty del 2026 potrebbe essere 'Modern Warfare 4' secondo un leak

Una cover trapelata di Call of Duty 2026 sembra confermare le indiscrezioni su Modern Warfare 4 e su una campagna ambientata tra Corea del Nord e Corea del Sud. Il leak condiviso da Billbil-kun richiama le precedenti informazioni diffuse da Ghost Of Hope

Una nuova indiscrezione legata a Call of Duty 2026 sta attirando l'attenzione della community, soprattutto perché potrebbe confermare alcune precedenti fughe di notizie riguardanti il possibile titolo del gioco e la sua ambientazione. Un'immagine sfocata della presunta cover del prossimo capitolo della serie è stata condivisa dal noto leaker Billbil-kun, considerato generalmente una fonte affidabile nel settore videoludico.

Secondo quanto mostrato, la copertina sembrerebbe appartenere a Call of Duty: Modern Warfare 4. L'immagine include il titolo del gioco e tre soldati, ma il dettaglio che ha attirato maggiormente l'attenzione è un simbolo coreano inserito sopra la cover.

Nel post pubblicato online, Billbil-kun ha scritto: "Ecco una cover 'non falsa' di uno dei giochi Activision: ?". Il simbolo "?", secondo le traduzioni automatiche, rappresenterebbe il numero quattro in coreano. Inoltre, il leaker ha invitato gli utenti a leggere la descrizione dell'immagine, nella quale compare la frase "immagine sfocata intenzionalmente per motivi legali".

Ulteriori riferimenti al capitolo del 2026 di Call of Duty

Questi riferimenti sembrano collegarsi direttamente al noto leaker Ghost Of Hope, contro il quale Activision avrebbe intrapreso azioni legali all'inizio dell'anno per fermare la diffusione di informazioni riservate sui futuri giochi della serie. Prima della chiusura dei suoi canali, Ghost Of Hope aveva infatti sostenuto che il prossimo Call of Duty si sarebbe chiamato Modern Warfare 4 e che la campagna avrebbe coinvolto Corea del Nord e Corea del Sud.

Secondo l'articolo, il nuovo teaser condiviso da Billbil-kun sembra quindi rafforzare l'idea che quelle informazioni fossero corrette. Tuttavia, non esistono ancora conferme ufficiali da parte di Activision o Infinity Ward.

L'eventuale presentazione ufficiale potrebbe avvenire durante l'imminente Xbox Games Showcase 2026, previsto tra poche settimane. Lo scorso anno, durante il Summer Game Fest, Xbox aveva chiuso l'evento mostrando Call of Duty: Black Ops 7, una rivelazione che aveva generato reazioni piuttosto tiepide da parte del pubblico.