Il gioco su Venom di Insomniac sarebbe ancora vivo: nuove indiscrezioni smentiscono le voci di cancellazione

Il gioco dedicato a Venom di Insomniac resta avvolto nel mistero. Nadji Jeter parla di cancellazione, ma Jason Schreier smentisce. Tra leak e progetti già noti come Wolverine e Spider-Man 3, i fan continuano a sperare che il titolo sia ancora in sviluppo, in attesa di conferme ufficiali

Il futuro di un possibile videogioco dedicato a Venom sviluppato da Insomniac Games continua a essere avvolto nel mistero. Dopo il grande successo di Marvel's Spider-Man 2, molti fan si aspettavano un'espansione o addirittura uno spin-off incentrato sull'iconico antieroe, ma finora non è arrivata alcuna conferma ufficiale.

Le recenti dichiarazioni di Nadji Jeter, doppiatore di Miles Morales, hanno alimentato il dibattito. Durante un'intervista, Jeter ha affermato che il progetto su Venom era effettivamente in lavorazione, ma sarebbe stato cancellato. Secondo lui, la decisione sarebbe stata legata alla scomparsa di Tony Todd, voce del personaggio nel gioco. Questa spiegazione ha rapidamente fatto il giro della community, suscitando reazioni contrastanti tra i fan.

Tuttavia, a complicare ulteriormente la situazione è intervenuto Jason Schreier, noto giornalista e insider del settore. Schreier ha dichiarato che le affermazioni di Jeter non sarebbero accurate, anche se non ha specificato quale parte fosse errata: se la presunta cancellazione o la motivazione legata alla morte di Todd. Questa presa di posizione ha riacceso le speranze che il progetto sia ancora in sviluppo, anche se in forma non annunciata.

Ulteriori dettagli sul possibile sviluppo di Marvel's Venom

Il contesto generale rende la situazione ancora più interessante. In seguito al famoso leak ransomware che ha colpito Insomniac, sono emerse numerose informazioni su progetti futuri dello studio. Tra questi figurano Marvel's Wolverine, un possibile Marvel's Spider-Man 3 e persino un gioco dedicato agli X-Men. Alla luce di queste rivelazioni, l'assenza di annunci ufficiali su Venom appare ancora più curiosa.

Nel frattempo, l'attenzione si concentra su Marvel's Wolverine, che dovrebbe ricevere nuove informazioni nella primavera del 2026. Il gioco è previsto per il 15 settembre su PlayStation 5, e con ogni probabilità i preordini verranno aperti poco dopo la presentazione. Tuttavia, non ci sono indicazioni su un'eventuale versione PC, seguendo una strategia simile ad altri titoli recenti.

In assenza di conferme ufficiali da parte di Insomniac, il destino del gioco su Venom resta incerto. Tra dichiarazioni contrastanti e indiscrezioni, i fan continuano a sperare che il progetto sia ancora vivo e pronto a emergere in futuro.