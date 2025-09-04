Il gioco più venduto su Xbox è di Sony: la deriva multipiattaforma di PlayStation è un successo

Helldivers 2 ha conquistato anche Xbox: nella prima settimana di lancio ha piazzato oltre 1 milione di copie sulla piattaforma Microsoft posizionandosi come il gioco più venduto. Un risultato che assottiglia sempre di più la linea di confine tra le piattaforme

Sembra ormai prassi parlare di Xbox quando si cita PlayStation e viceversa. Lo scambio di titoli tra le due piattaforme sta costruendo un legame molto più profondo di quanto ci si potesse aspettare. Lo scorso luglio, Forza Horizon 5 dei Microsoft Studios si è posizionato come il gioco più venduto sul PlayStation Store con oltre 3 milioni di copie vendute in tre mesi. Questo mese, i ruoli si sono invertiti: il gioco più venduto su Xbox è Helldivers 2, pubblicato da Sony.

Il percorso del gioco è stato fulmineo: già lo scorso maggio Sony aveva dichiarato che Helldivers 2 era diventato il titolo più rapidamente venduto nella storia di PlayStation, con 12 milioni di copie piazzate in appena 12 settimane tra PlayStation e PC. La cifra è cresciuta ulteriormente fino a superare i 18 milioni complessivi, con quasi un milione di unità registrate su Xbox soltanto nella prima settimana di lancio.

Oltre ai numeri, il dato rilevante riguarda il cambiamento di strategia delle grandi aziende del settore. Un tempo i videogiochi in esclusiva servivano come strumento per spingere le vendite della propria console, oggi invece sia Sony che Microsoft sembrano puntare a massimizzare la diffusione dei propri titoli, indipendentemente dalla piattaforma.

Sony ha intrapreso questa svolta in maniera graduale. Già nel 2022 aveva pianificato che circa metà del proprio catalogo si sarebbe esteso a PC o dispositivi mobile e, più recentemente, sembra manifestare l'intenzione di volersi allontanare da un modello di business incentrato sull'hardware.

Tuttavia, va sottolineato che Helldivers 2 non è un titolo dei PlayStation Studios, a differenza di quelli Xbox che invece sono first-party a tutti gli effetti. Arrowhead, infatti, non è uno studio di Sony, seppure le scelte strategiche e la pubblicazione siano interamente gestite da quest'ultima.

Tuttavia, nulla esclude che Sony stia sfruttando questa proprietà intellettuale come banco di prova, così da avere un'idea più chiara del vantaggio che effettivamente può ottenere dalla pubblicazione dei suoi giochi su Xbox. Se è probabile che un giorno Master Chief atterri su PlayStation, ormai non si può escludere che, ad esempio, Kratos affondi le sue Lame del Caos su Xbox.

Il risultato, insomma, è che i confini tra console si fanno sempre più sfumati. Certo, alcuni giocatori potrebbero vedere altrettanto sfumati anche i vantaggi di aver scelto una determinata piattaforma piuttosto che un'altra. Chi scrive però, da videogiocatore, preferisce sognare un immaginario utopico in cui la community dei videogiocatori sia unica e unita, e non categorizzata in base alla piattaforma.