Il gioco di Batman: The Dark Knight è stato in sviluppo tra il 2009 e il 2010 prima di essere cancellato

Sono stati recuperati e pubblicati online documenti e video della pre-produzione di Project Apollo, un videogioco cancellato basato su The Dark Knight sviluppato da Monolith tra il 2009 e il 2010. I materiali mostrano sistemi audio avanzati, prototipi di gameplay e sequenze con il Tumbler

Sono emersi online materiali inediti relativi a un videogioco cancellato basato su The Dark Knight, il celebre film di Christopher Nolan. Il progetto, noto internamente come Project Apollo, era in fase di pre-produzione presso Monolith Productions tra il 2009 e il 2010, prima di essere definitivamente abbandonato. Nonostante il gioco non sia mai arrivato al pubblico, documenti e video di sviluppo sono stati recentemente recuperati e resi disponibili a fini di conservazione storica.

I file sono stati rinvenuti nei settori cancellati di un vecchio hard disk appartenente allo studio e successivamente caricati su Internet Archive dall'utente MrTalida. Il materiale recuperato ammonta a quasi un gigabyte di dati e risale al periodo compreso tra aprile 2009 e gennaio 2010. Trattandosi di file parzialmente sovrascritti, alcuni contenuti risultano incompleti o corrotti, con video che presentano problemi audio significativi, inclusi rumori distorti generati da dati danneggiati.

La documentazione include principalmente materiali destinati alluso interno: video dimostrativi, calendari di sviluppo e documenti di design relativi al gameplay, alla direzione artistica e agli aspetti tecnici del progetto. Sebbene non offrano una visione completa di come sarebbe stato il gioco finale, questi file permettono di comprendere meglio le ambizioni e le sperimentazioni iniziali di Monolith.

Ulteriori dettagli emersi sul gioco cancellato di Batman: The Dark Knight

Tra gli elementi più interessanti emersi dai video dimostrativi spicca un sistema audio dinamico avanzato, capace di modificare la colonna sonora in base all'azione del giocatore. La musica utilizzata proviene direttamente dalla colonna sonora originale di The Dark Knight, composta da Hans Zimmer.

Altri filmati mostrano un sofisticato sistema di audio ambientale che cambia in funzione della posizione verticale di Batman, passando dai rumori della strada al suono del vento mentre il personaggio scala i grattacieli di Gotham. Dal punto di vista visivo, i materiali mostrano test sulle animazioni del mantello di Batman e sui sistemi di espressioni facciali dei personaggi.

Per quanto riguarda il gameplay, sono presenti prototipi di takedown furtivi, combattimenti corpo a corpo e sequenze con veicoli. In particolare, un video evidenzia il funzionamento del Tumbler, guidabile dal giocatore in un livello prototipale composto da geometrie semplici e asset non texturizzati.