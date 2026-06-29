Il futuro prezzo di PS6 preoccupa i giocatori: secondo gli ultimi rumors la soglia dei 1.000 dollari si avvicina

Secondo un rumor, il costo dei componenti della PS6 sarebbe aumentato di circa 200 dollari, rendendo possibile un prezzo vicino ai 1000 dollari. Le specifiche della console sarebbero già definite e un rinvio potrebbe non aiutare

Il futuro prezzo della PlayStation 6 continua a generare discussioni dopo nuove indiscrezioni legate ai costi di produzione della prossima console Sony. Secondo il leaker Kepler_L2, considerato una fonte affidabile nel settore hardware, il costo complessivo dei componenti della macchina sarebbe aumentato di circa 200 dollari rispetto alle precedenti stime.

In precedenza, nel mese di marzo, si ipotizzava che il cosiddetto "bill of materials", ovvero il costo dei materiali necessari per realizzare la console, fosse intorno ai 760 dollari. Con questo valore Sony avrebbe potuto puntare a un prezzo finale vicino ai 699 dollari grazie a una possibile riduzione dei margini. Tuttavia, il nuovo aumento renderebbe questa strategia molto più difficile e secondo il rumor non sarebbe da escludere un prezzo di vendita vicino ai 999 dollari.

L'aumento dei costi arriva in un periodo complicato per il mercato delle console, caratterizzato da prezzi in crescita e vendite in calo. Anche altri produttori stanno affrontando problemi simili: Xbox, ad esempio, ha già segnalato che i costi di memoria e archiviazione potrebbero raddoppiare nel prossimo anno, con possibili conseguenze sui futuri dispositivi.

PS6: prezzo e crisi dei materiali, ulteriori elementi

Nonostante un possibile aumento dei prezzi, Kepler_L2 ritiene che un rinvio del lancio potrebbe non essere la soluzione migliore. Secondo il leaker, se i costi continuassero a crescere, posticipare l'arrivo della console potrebbe peggiorare la situazione, mentre se i prezzi dei componenti dovessero stabilizzarsi non ci sarebbe un reale vantaggio nel ritardare il debutto.

Le specifiche tecniche della PS6, sempre secondo queste informazioni non ufficiali, sarebbero già state definite da molto tempo. Un eventuale ritardo non porterebbe quindi grandi cambiamenti alla configurazione hardware prevista.

Nel caso migliore, il prezzo della versione solo digitale della PS6 potrebbe comunque arrivare a 999 dollari. Sony potrebbe valutare eventuali sovvenzioni per contenere il prezzo finale, ma probabilmente lo farebbe soltanto se fosse sicura di ottenere risultati economici positivi nel lungo periodo. L'azienda giapponese ha già parlato in passato dei suoi investimenti nella prossima generazione di console, confermando l'importanza del settore, ma senza comunicare ufficialmente né il prezzo né la data di uscita.