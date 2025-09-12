Il futuro di Far Cry è multiplayer, Ubisoft svela la nuova direzione della serie

Ubisoft cambia rotta: il futuro di Far Cry sarà multiplayer. A confermarlo è stato il CEO del publisher Yves Guillemot durante una conferenza in Arabia Saudita, anche se non sappiamo quando arriverà il prossimo capitolo

Sono trascorsi ormai quattro anni dal rilascio di Far Cry 6, ultimo capitolo dello storico sparatutto che ha visto Giancarlo Esposito dominare la scena. In questo lasso di tempo molte voci si sono susseguite su un cambio di direzione per la serie e il CEO di Ubisoft Yves Guillemot sembra aver dato una prima conferma sulla nuova esperienza.

Durante una conferenza in Arabia Saudita, Guillemot ha sottolineato che l'obiettivo principale è "dare maggiore spazio agli aspetti multigiocatore, così che i giocatori possano giocarci più a lungo", nell'intervento riportato da VGC. Un cambio di rotta netto per una serie che sicuramente da Far Cry 3 non ha trascurato la componente multiplayer, ma che si è sempre contraddistinta per la sua campagna.

Secondo le indiscrezioni circolate finora, Ubisoft starebbe lavorando parallelamente a due nuovi giochi dedicati al franchise: uno tradizionale, che prenderebbe il nome di Far Cry 7, e l'altro orientato esclusivamente al multiplayer. Al primo sarebbe assegnato il nome in codice "Blackbird", ma durante l'intervento Guillemot ha parlato di un extraction shooter con nome in codice "Maverick".

Tuttavia, va sottolineato che Ubisoft ha già tentato, più volte, la strada dei live-service con risultati piuttosto scarsi. Titoli come XDefiant o Hyper Scape hanno avuto un riscontro più che negativo, vedendo la chiusura dei server a pochi mesi dal lancio. Rainbow Six Extraction, invece, per quanto ancora in piedi, ha ottenuto un'accoglienza tiepida con un'emorragia di giocatori iniziata poco dopo il rilascio.

Difficile dire se un nome altisonante come quello Far Cry possa riuscire in un'impresa che Ubisoft persegue ormai da anni, ma che solo con Rainbow Six Siege e The Division è riuscita a portare avanti. Nel frattempo, però, alcune fonti interne non sarebbero entusiaste della direzione intrapresa da Ubisoft e ritengono che il focus sulla componente multiplayer non possa introdurre grandi novità, ma anzi andrebbe a inserirsi in un mercato già estremamente competitivo.