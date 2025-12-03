Il film di Helldivers sarà diretto da un regista specializzato in action movie

Sarà Justin Lin il regista del film, ancora in fase di pre-produzione, tratto dal videogioco di Helldivers: la notizia è stata confermata da The Hollywood Reporter in queste ore. La pellicola punta a bissare il successo di Helldivers 2.

Tra i progetti di Sony c'è anche un film dedicato a Helldivers che, dopo il successo del secondo capitolo, è oggi una IP di grandissimo valore, con la potenzialità di ritagliarsi il suo spazio anche sul grande schermo. Stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter, il film di Helldivers avrebbe trovato un regista.

Scelto il regista per il film di Helldivers

Dovrebbe essere Justin Lin il regista scelto per dirigere il film dedicato alla saga di Helldivers di Arrowhead Game Studios. Lin è un nome noto agli appassionati di film d'azione, avendo diretto vari capitoli della saga di Fast & Furious oltre a Star Trek Beyond.

La sceneggiatura del film sarà affidata, invece, a Gary Dauberman, autore di The Nun e dei due capitoli di IT usciti nelle sale nel 2017 e nel 2019. Si tratta di due scelte ben precise e con cui Sony punta a indirizzare il progetto, destinato a poter contare su un budget elevato.

Il film di Helldivers è stato annunciato a inizio 2025, in occasione del CES, e sta avendo una fase di pre-produzione non particolarmente veloce, come conferma la scelta del regista arrivata solo a poche settimane dalla fine dell'anno.

Per il momento, non ci sono ancora tempistiche precise in merito all'uscita della pellicola che non sarà pronta prima del 2027. Anche la trama è tutta da valutare: il film ricalcherà quanto visto in Helldivers 2, con l'obiettivo di bissare anche il successo commerciale.