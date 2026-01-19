Il creatore di Rust si è proposto, pubblicamente, di salvare New World dall'oblio

Dopo l'annuncio della chiusura di New World: Aeternum, Alistair McFarlane di Facepunch Studios ha proposto pubblicamente 25 milioni di dollari per salvare l'MMO di Amazon Games. L'offerta, lanciata sui social, appare poco realistica ma ha acceso dibattiti e reazioni ironiche nell'industria

L'annuncio della chiusura di New World: Aeternum ha colto di sorpresa molti giocatori, ma ha anche dato origine a una proposta tanto curiosa quanto difficilmente realizzabile. Alistair McFarlane, autore di Rust e COO nonché director di Facepunch Studios, ha infatti dichiarato pubblicamente di voler "salvare" l'MMO di Amazon Games offrendo ben 25 milioni di dollari per rilevare il progetto.

New World: Aeternum è un MMO sviluppato e pubblicato da Amazon Games che, al momento del lancio, aveva registrato un enorme successo grazie a un'ambientazione affascinante e a un sistema di combattimento innovativo. Con il passare del tempo, però, l'interesse del pubblico è progressivamente diminuito e il supporto al gioco si è ridotto, fino all'annuncio ufficiale della chiusura definitiva, con lo spegnimento dei server fissato per il 31 gennaio 2027.

La notizia ha acceso numerosi dibattiti all'interno della community, con molti giocatori convinti che New World avrebbe ancora del potenziale da esprimere. In questo contesto si inserisce l'intervento di McFarlane, che tramite un post sui social ha lanciato la sua proposta ad Amazon Games, affermando che "i giochi non dovrebbero mai morire" e chiudendo il messaggio con un deciso "25 milioni, ultima offerta".

Una cifra tutt'altro che trascurabile, ma le modalità? Quale sarà il futuro di New World?

Nonostante la cifra sia tutt'altro che trascurabile, la modalità con cui l'offerta è stata presentata rende difficile prenderla completamente sul serio. Operazioni di questo tipo richiedono trattative complesse, valutazioni legali e accordi strutturati, ben lontani da un semplice scambio di battute sui social network. Tuttavia, conoscendo la personalità di McFarlane e il successo duraturo di Rust, non si può escludere del tutto che dietro la provocazione ci sia un reale interesse.

La proposta ha generato anche risposte ironiche e commenti divertiti da parte di altri sviluppatori. Il community director di PocketPair, team noto per Palworld, ha suggerito scherzosamente di dividere l'acquisto a metà, a patto di ripubblicare l'alpha originale di New World come modalità separata. McFarlane ha risposto con entusiasmo, alimentando ulteriormente il tono leggero della discussione.

A unirsi al dibattito è stato anche Simon Collins-Laflamme, creatore di Hytale, che proprio in questi giorni ha debuttato in accesso anticipato con ottimi risultati. Con una battuta, si è offerto come consulente esperto nell'acquisto di giochi cancellati, sottolineando ancora una volta il clima semi-serio della conversazione.