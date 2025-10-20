Il creatore di Dead Space critica Elon Musk: un grande gioco IA nel 2026? Fesserie

Elon Musk ha annunciato che il suo studio xAI lancerà entro il 2026 il primo videogioco completamente generato dall'intelligenza artificiale. Il creatore di Dead Space, Glen Schofield, ha definito l'idea piena di fesserie, pur riconoscendo il valore dell'AI come strumento creativo

Il creatore di Dead Space, Glen Schofield, non ha usato mezzi termini nel commentare le recenti dichiarazioni di Elon Musk riguardo allo sviluppo del primo grande videogioco completamente generato dall'intelligenza artificiale. Secondo Schofield, l'ambizioso progetto annunciato dal miliardario e dalla sua azienda xAI per il 2026 è semplicemente "una sciocchezza". In merito si era già espresso uno sviluppatore di Baldur's Gate 3.

Musk ha dichiarato che il suo studio xAI è al lavoro su un titolo in grado di generare grafica, musica e gameplay in tempo reale, senza l'uso di un motore di gioco tradizionale o di contenuti creati da esseri umani.

Schofield, veterano con oltre trent'anni di esperienza nel settore e già direttore di Dead Space e The Callisto Protocol, ha risposto senza esitazione: "È pieno di fesserie. Questo credo. Vorrei poterglielo dire in faccia". Tuttavia, il suo scetticismo non deriva da un rifiuto dell'AI, ma piuttosto dalla consapevolezza dei limiti attuali degli strumenti di intelligenza artificiale nel contesto della creazione di mondi tridimensionali complessi e coinvolgenti.

Schofield: la dichiarazione su un videogioco generato dall'AI

Durante un intervento al Gamescom Asia x Thailand Games Show, Schofield ha infatti lodato l'uso dell'intelligenza artificiale come strumento di supporto per lo sviluppo dei videogiochi. Ha citato Midjourney come risorsa utile per la fase di brainstorming visivo e chatbot come GPT per testare idee o generare spunti narrativi. "La storia ci ha mostrato che ogni salto tecnologico crea nuove industrie e milioni di posti di lavoro," ha dichiarato. "L'AI è un passo avanti come lo sono stati il PC, Internet o lo smartphone".

Il creatore americano non dubita che, in futuro, qualcuno riuscirà davvero a sviluppare un gioco completamente generato dall'intelligenza artificiale, ma ritiene irrealistico pensare che ciò possa accadere già entro la fine del 2026.

"Gli strumenti esistenti non sono progettati con il contributo di veri sviluppatori di videogiochi", ha aggiunto, sottolineando che l'attuale tecnologia manca della profondità necessaria per creare esperienze tridimensionali ricche e significative. In altre parole, Schofield non mette in dubbio il potenziale dell'AI nel gaming, ma piuttosto la tempistica ottimistica di Elon Musk.