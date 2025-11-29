Il CEO di Epic contro l'etichetta 'contenuti generati con l'IA' di Steam: 'inutile, si farà tutto con l'IA'
Tim Sweeney critica le etichette obbligatorie 'Made with AI' di Steam, ritenendole irrilevanti per i videogiochi. Secondo il CEO di Epic Games, è solo questione di tempo, ma nel prossimo futuro qualsiasi gioco adotterà l'IA durante lo sviluppodi Vittorio Rienzo pubblicata il 29 Novembre 2025, alle 08:01 nel canale Videogames
Tim Sweeney, CEO di Epic Games, si è espresso molto duramente sull'intelligenza artificiale nei giochi. Ma non sull'uso o meno della tecnologia, quanto sul dibattito che ha generato che, a suo avviso, viene affrontato in maniera svantaggiosa per i piccoli studi. In particolare, il CEO ha criticato l'etichetta utilizzata da Steam che indica la presenza di contenuti realizzati con l'intelligenza artificiale nei giochi.
Tutto nasce dalla discussione lanciata dall'ex sviluppatore Unreal Engine Matt Workman, che l'ha definita superflua. Sweeney ha subito approvato, spiegando che l'AI verrà integrata in modo così esteso da rendere inevitabile la sua presenza in quasi ogni futura produzione videoludica.
Agreed. The AI tag is relevant to art exhibits for authorship disclosure, and to digital content licensing marketplaces where buyers need to understand the rights situation. It makes no sense for game stores, where AI will be involved in nearly all future production.— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) November 26, 2025
"Il tag AI è rilevante per le mostre d'arte, in quanto rivela la paternità dell'opera, e per i mercati di licenze di contenuti digitali, dove gli acquirenti devono comprendere la situazione dei diritti. Non ha senso per i negozi di videogiochi, dove l'IA sarà coinvolta in quasi tutta la produzione futura".
Le etichette di Steam obbligano gli studi a chiarire eventuali componenti generate tramite AI, come accade nel caso di Arc Raiders, che segnala l'impiego di strumenti procedurali e algoritmici durante alcune fasi della produzione. Sull'Epic Games Store questo tipo di indicazione, almeno per il momento, non è richiesta agli sviluppatori.
"Perché limitarsi all'uso dell'intelligenza artificiale? Potremmo rendere obbligatoria la divulgazione della marca di shampoo utilizzata dallo sviluppatore. I clienti meritano di saperlo, lol" ha poi ironizzato Sweeney.
Tuttavia, i piccoli studi che secondo Sweeney potrebbero essere sostanzialmente "ghetizzati" a causa di un'inutile etichetta si sono espressi in maniera ben diversa. Mike Bithell, autore indie noto per la cura artigianale delle sue opere, ha definito triste l'idea che gli sviluppatori debbano affidarsi massicciamente a strumenti automatizzati, vedendovi un impoverimento creativo.
"Trovo tutto questo davvero triste. Immagina di essere così certo di aver bisogno di macchine che 'riscaldino la minestra' per fare il tuo lavoro, da convincerti che TUTTI ne abbiano bisogno".
Altri creatori storici hanno espresso timori simili: Konrad Tomaszkiewicz, già alla guida di The Witcher 3 e co-direttore di Cyberpunk 2077, ritiene che i giochi sviluppati con AI possano perdere identità, pur riconoscendo alcuni vantaggi tecnici.
La questione non riguarda solo Epic. Krafton, la compagnia dietro PUBG, ha annunciato di voler diventare un'azienda "AI-first" e sta offrendo uscite volontarie ai dipendenti non interessati a questo orientamento. Una scelta che ha attirato critiche e persino il distanziamento di Brendan Greene, creatore di PUBG, che ha espresso approvazione per le proteste della community contro un uso indiscriminato di tali tecnologie.
22 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Altro paio di maniche il fatto che l'IA generativa vada a sostituire i lavoratori, sicuro è un strumento che tutti utilizzeranno e che sicuro velocizza qualsiasi il lavoro, anche l'idraulico, quindi sicuro un datore di lavoro potrebbe decidere di spendere soldi in quella e non in forza lavoro, ma questo già succede in quasi tutti i campi (e che spesso non mi trova d'accordo quando ci si appoggia a multinazionali pubbliche straniere, ma vabbé.
Altro grosso paio di maniche è se tutto questo alla fine sia positivo o meno, sia per l'economia (e ne dubito fortemente) sia per la vita delle singole persone, e questo son sicuro sarà dannoso, come lo è poi un telefonino al giorno d'oggi.
Sì ok, l'hai postato diverse volte, il problema è che io ho scritto una cosa diversa. Non ho scritto che l'IA sia una cosa positiva o che funzioni benissimo, ho scritto che l'IA influenzerà qualsiasi aspetto della vita di una persona nel giro di pochi anni.
Quando posti un link prima leggili il secondo non parla di quello che ci volevi far credere con il titolo non si parla di ai insomma non fare disinformazione quella già abbonda
I 2 link parlano di 2 cose diverse e completamente slegate tu le unisci per creare una tua narrazione che non esiste
Per chi ci crede si, per chi guarda i fatti, no. Leggi qui.
Nessuna narrazione, solo fatti. Del resto anche il CEO di microsoft ha ammesso che l'IA non serva a nulla.
Microsoft CEO Admits That AI Is Generating Basically No Value
P.S. anche Torvalds dice le cose come stanno Linus Torvalds is OK with vibe coding as long as it's not used for anything that matters
No, non leggo, perché so di quel che parlo, ci lavoro.
E non voglio convincere nessuno, ci penserà il tempo
I "RISULTATI" miglioreranno ogni anno che passa, anche dovessero oggi essere pessimi.
L'essere umano in determinate specializzazioni sarà inevitabilmente superato in tutto e per tutto, magari non oggi, non domani ma è un countdown inesorabile.
E' inevitabile !
