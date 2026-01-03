Il CEO di Embrak Studios difende l'uso della tecnologia text-to-speech con IA in ARC Raiders

Patrick Söderlund, fondatore di Embark Studios, la software house che ha creato ARC Raiders, da molti considerato come il gioco del momento, ha rilasciato un'intervista a GamesBeat in cui si è soffermato sull'uso dell'intelligenza artificiale, tecnologia che è stata definita come un "enorme beneficio" per lo sviluppo. Embark, ricordiamo, ha utilizzato in Arc Raiders la tecnologia text-to-speech basata sull'intelligenza artificiale, causando diverse polemiche. Si tratta di un tema estremamente attuale e destinato a diventare sempre più rilevante per il mondo dei videogiochi.

Cosa ha detto il CEO di Embrak Studios

Söderlund ha dichiarato: "Penso che le persone abbiano idee sbagliate su cosa significhi. Non usiamo l'intelligenza artificiale per non dover assumere personale, o sostituirlo, o sostituire gruppi di lavoro. Non è questo il punto. Abbiamo diversi doppiatori con cui lavoriamo che sono sotto contratto. Collaboriamo con loro costantemente. Continueremo a farlo".

Il ricorso alla tecnologia di generazione delle voci con IA, secondo Söderlund, può essere una risorsa importante: "usare una voce artificiale ci permette di aggiornare il gioco molto più velocemente. Se desideri una modifica al gioco, possiamo inviartela rapidamente." Utilizzare l'IA può garantire, secondo Söderlund una serie di vantaggi: "Si tratta di impiegare il tempo delle persone dove ha davvero senso. Spero davvero che questo non sia qualcosa che dia fastidio alla gente. Non dovrebbe esserlo."

La questione non è certamente chiusa. L'uso dell'intelligenza artificiale nei videogiochi, infatti, è destinato ad aumentare sempre di più. Molte software house sono già finite al centro di varie polemiche e oggi l'intero settore si trova in una situazione molto delicata e deve trovare il modo giusto per implementare i sistemi IA all'interno dello sviluppo.