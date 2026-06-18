Il catalogo di XBOX Game Pass sempre più ricco: tra le nuove uscite c'è anche FC 26

Xbox Game Pass si aggiorna tra fine giugno e inizio luglio. Già disponibili Junkster e CoD: Vanguard, arriva FC 26. Seguiranno Abyssus (25 giugno), RV There Yet? (30 giugno), Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 (2 luglio) e Winds of Arcana (6 luglio), disponibili per gli abbonamenti Ultimate, PC e Premium.

Il catalogo di XBOX Game Pass si aggiorna ancora, con diverse novità importanti in programma nel corso delle prossime settimane. Un post sul blog XBOX Wire ha chiarito quali saranno i prossimi giochi ad arrivare in catalogo. Ecco i dettagli in merito ai giochi in arrivo nel corso della seconda metà di giugno e nei primi giorni di luglio.

Le prossime uscite sul Game Pass

Sono appena stati rilasciati in catalogo Junkster e Call of Duty: Vanguard. Entrambi i titoli sono disponibili con i piani Ultimate e PC ma CoD arriva anche per il tier Premium. A queste novità si aggiungeranno a brevissimo altri giochi, che andranno ad arricchire ulteriormente le opzioni a disposizione degli utenti.

Tra le altre uscite annunciate troviamo, a partire da oggi, FC 26, disponibile con i piani Ultimate e PC. Per il prossimo 25 giugno, invece, è previsto l'arrivo di Abyssus, disponibile con Ultimate, Premium e PC.

Appuntamento al 30 giugno, invece, per RV There Yet?, che sarà giocabile con i piani Ultimate, Premium e PC. Già annunciate alcune novità per il prossimo mese.

Il 2 luglio è previsto il debutto di Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 mentre il 6 luglio arriverà in catalogo Winds of Arcana: Ruination. Questi titoli saranno disponibili, ancora una volta, per Ultimate, Premium e PC.

I titoli citati si affiancano alle uscite della prima metà di giugno, un mese che si sta rivelando particolarmente interessante per il servizio di Microsoft, tornato a essere particolarmente competitivo anche grazie al taglio dei prezzi.