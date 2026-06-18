Il catalogo di XBOX Game Pass sempre più ricco: tra le nuove uscite c'è anche FC 26
Xbox Game Pass si aggiorna tra fine giugno e inizio luglio. Già disponibili Junkster e CoD: Vanguard, arriva FC 26. Seguiranno Abyssus (25 giugno), RV There Yet? (30 giugno), Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 (2 luglio) e Winds of Arcana (6 luglio), disponibili per gli abbonamenti Ultimate, PC e Premium.di Davide Raia pubblicata il 18 Giugno 2026, alle 08:31 nel canale Videogames
XBOX
Il catalogo di XBOX Game Pass si aggiorna ancora, con diverse novità importanti in programma nel corso delle prossime settimane. Un post sul blog XBOX Wire ha chiarito quali saranno i prossimi giochi ad arrivare in catalogo. Ecco i dettagli in merito ai giochi in arrivo nel corso della seconda metà di giugno e nei primi giorni di luglio.
Le prossime uscite sul Game Pass
Sono appena stati rilasciati in catalogo Junkster e Call of Duty: Vanguard. Entrambi i titoli sono disponibili con i piani Ultimate e PC ma CoD arriva anche per il tier Premium. A queste novità si aggiungeranno a brevissimo altri giochi, che andranno ad arricchire ulteriormente le opzioni a disposizione degli utenti.
Tra le altre uscite annunciate troviamo, a partire da oggi, FC 26, disponibile con i piani Ultimate e PC. Per il prossimo 25 giugno, invece, è previsto l'arrivo di Abyssus, disponibile con Ultimate, Premium e PC.
Appuntamento al 30 giugno, invece, per RV There Yet?, che sarà giocabile con i piani Ultimate, Premium e PC. Già annunciate alcune novità per il prossimo mese.
Il 2 luglio è previsto il debutto di Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 mentre il 6 luglio arriverà in catalogo Winds of Arcana: Ruination. Questi titoli saranno disponibili, ancora una volta, per Ultimate, Premium e PC.
I titoli citati si affiancano alle uscite della prima metà di giugno, un mese che si sta rivelando particolarmente interessante per il servizio di Microsoft, tornato a essere particolarmente competitivo anche grazie al taglio dei prezzi.
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