Il catalogo del Game Pass si aggiorna: ecco le uscite della prima metà di dicembre 2025
Il catalogo del Game Pass registra un nuovo aggiornamento con diverse novità in arrivo nel corso della prima metà del mese di dicembre 2025 per i piani Ultimate, Premium e Essential.di Davide Raia pubblicata il 03 Dicembre 2025, alle 09:51 nel canale Videogames
Il mese di dicembre 2025 è, come da tradizione, uno dei periodi più importanti dell'anno per il settore dei videogiochi, per via delle festività natalizie sempre più vicine. Microsoft si fa trovare pronta con un importante aggiornamento del catalogo del Game Pass per le prossime settimane.
Le novità in arrivo
Con un post sul blog ufficiale sono state annunciate le novità in arrivo per il Game Pass nel corso del mese di dicembre 2025. Si tratta di diversi nuovi giochi, alcuni al Day One, oltre che di aggiunte al catalogo del Game Pass Premium, il tier intermedio del nuovo schema di piani del Game Pass. Ulteriori titoli saranno annunciati nel corso dei prossimi giorni.
Ecco i giochi in uscita:
Lost Records: Bloom & Rage
- Piattaforme: Cloud, PC, Xbox Series X|S
- Abbonamento: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Disponibile
Monster Train 2
- Piattaforme: Cloud, PC, Xbox Series X|S
- ora con Game Pass Premium
- Disponibile
Spray Paint Simulator
- Piattaforme: Cloud, Console, PC
- ora con Game Pass Premium
- Disponibile
33 Immortals (Game Preview)
- Piattaforme: Cloud, Console, PC
- ora con Game Pass Premium
- In uscita il 4 dicembre
Indiana Jones e l'Antico Cerchio
- Piattaforme: Cloud, PC, Xbox Series X|S
- ora con Game Pass Premium
- In uscita il 4 dicembre
Routine
- Piattaforme: Cloud, Console, Handheld, PC
- Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- In uscita il 4 dicembre (Day One)
A Game About Digging A Hole
- Piattaforme: Cloud, Handheld, PC, Xbox Series X|S
- Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- In uscita il 9 dicembre
Death Howl
- Piattaforme: Handheld, PC
- Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- In uscita il 9 dicembre (Day One)
Dome Keeper
- Piattaforme: Cloud, Console, Handheld, PC)
- Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- In uscita il 9 dicembre
Mortal Kombat 1
- Piattaforme: Cloud, PC, Xbox Series X|S
- Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- In uscita il 10 dicembre
Novità anche per il Game Pass Essential
Da questa settimana, inoltre, il catalogo del piano Essential si arricchisce con:
- Mortal Kombat
- Still Wakes the Deep
- Wildfrost
I giochi sono disponibili su console, PC e cloud.
