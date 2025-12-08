IA nei videogiochi: anche SEGA la utilizzerà, ma solo in alcuni casi

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nello sviluppo di videogiochi è un tema molto attuale e, nello stesso tempo, molto delicato. Sull'implementazione di questa tecnologia si sono già espressi diversi esponenti dell'industria, con il CEO di Ubisoft che è arrivato a parlare di una vera e propria rivoluzione. Anche SEGA ha confermato l'intenzione di ricorrere all'intelligenza artificiale, ma solo in determinati modi.

SEGA punta sull'intelligenza artificiale?

Ad anticipare il futuro di SEGA nel settore dei videogiochi sono alcune dichiarazioni dell'azienda che sono state rese durante una sessione di Q&A legata alla presentazione dei risultati finanziari dell'ultimo trimestre. Interrogata sulla questione, la software house ha confermato di aver intenzione di usare "metodi di sviluppo efficienti, tra cui l'uso dell'intelligenza artificiale nello sviluppo dei giochi".

Anche per evitare polemiche, legate agli aspetti artistici dello sviluppo, l'azienda ha aggiunto: "poiché l'adozione dell'intelligenza artificiale può incontrare forti resistenze in ambiti creativi come la creazione dei personaggi, procederemo valutando attentamente i casi d'uso appropriati, come la semplificazione dei processi di sviluppo".

In sostanza, dalle parole della software house emerge l'intenzione di puntare sull'IA, con l'obiettivo di incrementare l'efficienza (e quindi di ridurre i costi di sviluppo). Nello stesso tempo, però, tutti gli aspetti artistici legati al videogioco continueranno a essere realizzati da umani.

Il tema è comunque molto delicato e diversi aspetti andrebbero approfonditi per capire quale sarà il modo reale con cui l'IA sarà implementata nello sviluppo. Sulla questione, di certo, emergeranno nuovi dettagli nel corso del prossimo futuro. Il tema dell'intelligenza artificiale è destinato a diventare sempre più rilevante per l'industria dei videogiochi.