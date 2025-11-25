IA e gaming? Per il co-founder di Rockstar non è pronta

Secondo Dan House, l'intelligenza artificiale nei videogiochi non è particolarmente utile a differenza di quanto altre aziende vogliono far credere. La tecnologia deve ancora fare passi in avanti prima di poter essere davvero "transformativa"

Il legame tra l'intelligenza artificiale e il mondo dei videogiochi potrebbe diventare molto stretto nel corso del prossimo futuro. Molti esponenti dell'industria, come di recente il CEO di Ubisoft, hanno sottolineato le potenzialità dell'IA per quanto riguarda lo sviluppo. Sul tema è arrivato anche il parere di Dan Houser, co-fondatore di Rockstar Games, sceneggiatore di GTA 5 e di tanti altri  titoli e oggi impegnato con la sua nuova azienda, Absurd Ventures. Houser ha mostrato alcune perplessità in merito al futuro dell'IA nel settore dei videogiochi.

LIA nei videogiochi non convince?

Nel corso di un'intervista rilasciata a Sunday Brunch di Channel 4, Dan Houser ha commentato l'attuale stato dell'industria dei videogiochi e la sua integrazione con quella dell'intelligenza artificiale.

In merito alla sua attività con Absurd Ventures, Houser ha sottolineato: Stiamo sperimentando l'uso dell'intelligenza artificiale. La verità è che molte delle sue funzionalità non sono ancora così utili come alcune aziende vorrebbero far credere. Non risolveranno tutti i problemi".

In questo momento, lo scopo di molti protagonisti dell'industria sarebbe quello di vendere azioni dell'intelligenza artificiale o convincere tutti che si tratta di una tecnologia trasformativa". La situazione, però, potrebbe essere molto diversa.

Continua Houser: "Abbiamo un intero campo di settori per cui abbiamo bisogno di tecnologia e l'intelligenza artificiale è eccellente in alcuni compiti, ma non è ancora in grado di svolgere altri.

L'intelligenza artificiale non è ancora in grado di risolvere tutti i problemi e può essere considerata come una sorta di termine generico per tutta l'informatica del futuro e non sta ancora facendo granché. Ma se tutti gli dedichiamo i nostri soldi, potrebbe farlo in futuro".

Il quadro che emerge è chiaro. L'intelligenza artificiale, per quanto utile in determinati contesti, non ha convinto ancora appieno l'industria e tutti i suoi esponenti e c'è tanto margine per una crescita nel corso dei prossimi anni.

