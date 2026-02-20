I videogiochi perdono sempre più interesse nell'era post-pandemica: salgono cripto, scommesse e pornografia

Il report di Epyllion evidenzia un calo post-pandemico dell'industria videoludica nei principali otto mercati globali. Parte della spesa e dell'attenzione si sta spostando verso social video, criptovalute, pornografia dei creator e gioco d'azzardo online, mentre console e PC registrano perdite miliardarie

Un nuovo report pubblicato da Epyllion, società di consulenza guidata dall'analista e venture capitalist Matthew Ball, sostiene che l'industria dei videogiochi stia perdendo la cosiddetta "guerra per l'attenzione" contro altri settori digitali in forte espansione, tra cui gioco d'azzardo online, criptovalute e pornografia dei creator.

L'analisi prende in esame gli otto principali mercati videoludici che prima della pandemia rappresentavano oltre il 60% della spesa globale in videogiochi. Dopo il boom del periodo Covid, però, quasi tutte queste regioni hanno registrato un calo nella popolazione attiva di giocatori. Negli Stati Uniti, tra il 2,5% e il 4% degli utenti ha smesso di giocare; in Canada circa un giocatore su sei ha abbandonato rispetto al periodo pre-pandemico.

Questa contrazione si è tradotta in una riduzione della spesa. Negli USA, la spesa combinata per PC e console è scesa dell'8% rispetto al 2020-2021, pari a circa 2,3 miliardi di dollari. Complessivamente, nei "Major Market 8", console e PC hanno perso 4,8 miliardi di dollari, mentre il mobile gaming è calato di 2,3 miliardi. Tuttavia, cinque di questi mercati hanno raggiunto livelli record di spesa totale in altri ambiti dell'intrattenimento digitale.

Cosa sta "sostituendo" i videogiochi?

Secondo il report, parte della crescita si è spostata verso piattaforme come Roblox, che rappresenterebbe il 67% della crescita netta del settore. Parallelamente, l'attenzione degli utenti si è riversata su social video come TikTok, il cui consumo negli Stati Uniti è aumentato di 39 milioni di ore al giorno rispetto al periodo pre-Covid.

Anche la pornografia dei creator ha inciso: nel 2025 gli americani hanno speso circa 5 miliardi di dollari su OnlyFans. Le criptovalute hanno vissuto una nuova ondata di popolarità nello stesso anno, mentre le app di intelligenza artificiale dedicate a role play, erotica e arte hanno raggiunto quasi un miliardo di installazioni globali.

Il gambling rappresenta un altro grande concorrente. Nel 2025, le perdite nette negli Stati Uniti dovute alle scommesse sportive online hanno superato i 17 miliardi di dollari, con un aumento di 35 volte rispetto al 2019. A livello globale, le perdite annue nel settore iGaming ammontano a circa 54 miliardi di dollari.