I videogiochi perdono sempre più interesse nell'era post-pandemica: salgono cripto, scommesse e pornografia

Il report di Epyllion evidenzia un calo post-pandemico dell'industria videoludica nei principali otto mercati globali. Parte della spesa e dell'attenzione si sta spostando verso social video, criptovalute, pornografia dei creator e gioco d'azzardo online, mentre console e PC registrano perdite miliardarie

di pubblicata il , alle 09:21 nel canale Videogames
 

Un nuovo report pubblicato da Epyllion, società di consulenza guidata dall'analista e venture capitalist Matthew Ball, sostiene che l'industria dei videogiochi stia perdendo la cosiddetta "guerra per l'attenzione" contro altri settori digitali in forte espansione, tra cui gioco d'azzardo online, criptovalute e pornografia dei creator.

L'analisi prende in esame gli otto principali mercati videoludici che prima della pandemia rappresentavano oltre il 60% della spesa globale in videogiochi. Dopo il boom del periodo Covid, però, quasi tutte queste regioni hanno registrato un calo nella popolazione attiva di giocatori. Negli Stati Uniti, tra il 2,5% e il 4% degli utenti ha smesso di giocare; in Canada circa un giocatore su sei ha abbandonato rispetto al periodo pre-pandemico.

Questa contrazione si è tradotta in una riduzione della spesa. Negli USA, la spesa combinata per PC e console è scesa dell'8% rispetto al 2020-2021, pari a circa 2,3 miliardi di dollari. Complessivamente, nei "Major Market 8", console e PC hanno perso 4,8 miliardi di dollari, mentre il mobile gaming è calato di 2,3 miliardi. Tuttavia, cinque di questi mercati hanno raggiunto livelli record di spesa totale in altri ambiti dell'intrattenimento digitale.

Cosa sta "sostituendo" i videogiochi?

Secondo il report, parte della crescita si è spostata verso piattaforme come Roblox, che rappresenterebbe il 67% della crescita netta del settore. Parallelamente, l'attenzione degli utenti si è riversata su social video come TikTok, il cui consumo negli Stati Uniti è aumentato di 39 milioni di ore al giorno rispetto al periodo pre-Covid.

Anche la pornografia dei creator ha inciso: nel 2025 gli americani hanno speso circa 5 miliardi di dollari su OnlyFans. Le criptovalute hanno vissuto una nuova ondata di popolarità nello stesso anno, mentre le app di intelligenza artificiale dedicate a role play, erotica e arte hanno raggiunto quasi un miliardo di installazioni globali.

Il gambling rappresenta un altro grande concorrente. Nel 2025, le perdite nette negli Stati Uniti dovute alle scommesse sportive online hanno superato i 17 miliardi di dollari, con un aumento di 35 volte rispetto al 2019. A livello globale, le perdite annue nel settore iGaming ammontano a circa 54 miliardi di dollari.

35 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Unrue20 Febbraio 2026, 09:27 #1
Ottimo direi, dalla padella alla brace.
jepessen20 Febbraio 2026, 09:35 #2
Ho un'idea... Facciamo un gioco dove devi gestire un'industria pornografica. Dato che all'inizio sei squattrinato cerchiamo di fare soldi con investimenti sulle cripto e poi per pubblicizzare il business utilizziamo i social... Utilizziamo poi i ricavi per gestire bische clandestine di scommesse per il nostro impero economico.... Sento gia' odore di GOTY....
GLaMacchina20 Febbraio 2026, 09:36 #3
direi che e' l'evoluzione naturale di una domanda/offerta che da tempo si e' focalizzata sugli smartphone con prodotti di bassissima qualita' (a mio parere). Il gameplay su mobile e' cosi' misero che e' piu' emozionante scommettere sui cavalli o farsi una pugnetta.
I vecchi utenti PC/console devono fare i conti con costi in continua crescita e sempre meno tempo libero di qualita' a disposizione.
Zappz20 Febbraio 2026, 09:38 #4
Non capisco il senso di volerci infilare le cripto... Non sono un alternativa al videogioco, non credo che ci sia qualcuno che passi le ore a fissare grafici al posto di giocare.
jepessen20 Febbraio 2026, 09:39 #5
Originariamente inviato da: Zappz
Non capisco il senso di volerci infilare le cripto... Non sono un alternativa al videogioco, non credo che ci sia qualcuno che passi le ore a fissare grafici al posto di giocare.


Evidentemente si invece, dato che la maggior parte non capisce niente di trading algoritmico e passa il tempo davanti il cellulare con il pollice pronto a comprare o vendere... E c'entra perche' e' comunque tempo sottratto ai videogiochi.
randorama20 Febbraio 2026, 09:41 #6
[SIZE="1"]io ieri mi sono finito (un'altra volta) syndicate...[/SIZE]
Saturn20 Febbraio 2026, 09:42 #7
Nessuna novità, era già una società alla deriva prima della pandemia.

Non poteva che peggiorare.

Fermo restando prezzi e disponibilità dei componenti che ormai da quasi cinque anni sono assurdi, il che non aiuta.

Ma sti cavoli alla fine...
aled197420 Febbraio 2026, 09:47 #8
Originariamente inviato da: jepessen
Ho un'idea... Facciamo un gioco dove devi gestire un'industria pornografica. Dato che all'inizio sei squattrinato cerchiamo di fare soldi con investimenti sulle cripto e poi per pubblicizzare il business utilizziamo i social... Utilizziamo poi i ricavi per gestire bische clandestine di scommesse per il nostro impero economico.... Sento gia' odore di GOTY....


esiste(va) già: Lula - the sexy empire


i lavori del futuro:
- optometrista
- venditore di fuffa
- strozzino
...


e facendo il paio con la notizia dell'Estonia



anzi

ciao ciao
Zappz20 Febbraio 2026, 09:53 #9
Originariamente inviato da: jepessen
Evidentemente si invece, dato che la maggior parte non capisce niente di trading algoritmico e passa il tempo davanti il cellulare con il pollice pronto a comprare o vendere... E c'entra perche' e' comunque tempo sottratto ai videogiochi.


Ma no dai, nessuno sano di mente fa trading intraday senza bot...
ferste20 Febbraio 2026, 10:03 #10
Originariamente inviato da: GLaMacchina
farsi una pugnetta.


Originariamente inviato da: randorama
[SIZE="1"]io ieri mi sono finito (un'altra volta)...[/SIZE]


