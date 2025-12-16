I videogiochi con la migliore grafica del 2025: Digital Foundry stila la sua classifica. Siete d'accordo?
Digital Foundry ha pubblicato la classifica dei giochi con la migliore grafica del 2025, valutando tecnica e direzione artistica. Al primo posto si trova DOOM: The Dark Ages, seguito da Assassin's Creed Shadows e Death Stranding 2. La top ten include produzioni molto diverse per stile e ambizionedi Francesco Messina pubblicata il 16 Dicembre 2025, alle 11:21 nel canale Videogames
Anche quest'anno Digital Foundry ha pubblicato la sua attesissima classifica dedicata ai videogiochi con la migliore grafica del 2025, un'analisi che va ben oltre il semplice colpo d'occhio. Come da tradizione, la valutazione tiene conto sia degli aspetti puramente tecnici: dunque risoluzione, illuminazione, gestione delle ombre, performance e sia della direzione artistica e della coerenza visiva complessiva.
Il risultato è una top ten che non segue necessariamente le mode del momento, ma premia i titoli capaci di spingersi più avanti sul piano tecnologico o di utilizzare in modo particolarmente efficace le risorse a disposizione. Il verdetto finale ha riservato anche qualche sorpresa.
Al primo posto si è classificato DOOM: The Dark Ages, scelto come gioco con la grafica migliore del 2025. Una decisione che conferma l'apprezzamento di Digital Foundry per il motore id Tech, già protagonista lo scorso anno. Il nuovo capitolo della serie DOOM riesce a combinare un'estetica cupa e brutale con una fluidità tecnica impressionante, dimostrando come l'ottimizzazione possa andare di pari passo con un forte impatto visivo.
La classifica dei videogiochi con la migliore grafica del 2025
La seconda posizione è occupata da Assassin's Creed Shadows, che ha avuto la meglio su altri open world molto ambiziosi. Il titolo Ubisoft viene premiato per la qualità degli ambienti, la gestione dell'illuminazione dinamica e la complessità delle scene, elementi che mettono in risalto la maturità tecnologica dell'engine proprietario.
A completare il podio troviamo Death Stranding 2: On the Beach, apprezzato per il suo approccio cinematografico e per la capacità di unire realismo, atmosfera e una direzione artistica fortemente riconoscibile.
Ecco, però, la top ten:
- DOOM: The Dark Ages
- Assassin's Creed Shadows
- Death Stranding 2: On the Beach
- Silent Hill f
- Routine
- Metroid Prime 4
- Mafia: The Old Country
- Ghost of Yotei
- Earthion
- Dying Light: The Beast
Oltre alla top ten, Digital Foundry ha ritenuto necessario fare alcune menzioni speciali, tra cui Mario Kart World, Kirby Air Riders, Fast Fusion, Star Wars Outlaws e i port curati da Panic Button.
16 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
meritata io lo avrei messo per primo
Piuttosto avrei messo arc raiders che ha una grafica veramente bella.
Piuttosto avrei messo arc raiders che ha una grafica veramente bella.
la classificha non è di chi ha la grafica bella ma chi la ha migliore del 2025, anche se un gioco 50 esimo in classifica puo avere la grafica bella
Siete d'accordo?Ve lo farò sapere fra 10/15 anni per quei due titoli di mio interesse. Per gli altri titoli non li toccherei nemmeno con un bastone non essendo nelle mie corde
qul gioco ha una grafica fatta per girare su hardware si 10 anni fa non è per nulla una bella grafica perche non potrebbe girare altrimenti
Ok...
All'ultimo posto ( quindi pur sempre in top 10 ) c'è DL Beast che è realizzato con Engine della precedente generazione.
Manca clamorosamente [B][COLOR="Red"]Kingdome Comes Deliverance 2[/COLOR][/B], che ha una grafica pazzesca ed è leggero.
Sempre guardando l'ottimizzazione non si spiega perchè non vi sia [B][COLOR="Red"]Battlefield 6[/COLOR][/B].
All'ultimo posto ( quindi pur sempre in top 10 ) c'è DL Beast che è realizzato con Engine della precedente generazione.
Manca clamorosamente [B][COLOR="Red"]Kingdome Comes Deliverance 2[/COLOR][/B], che ha una grafica pazzesca ed è leggero.
Sempre guardando l'ottimizzazione non si spiega perchè non vi sia [B][COLOR="Red"]Battlefield 6[/COLOR][/B].
bf6 non c'è perchè non ha senso paragonare giochi ow con giochi con mappe coddare grosse come uno sgabuzzino
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".