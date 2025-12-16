I videogiochi con la migliore grafica del 2025: Digital Foundry stila la sua classifica. Siete d'accordo?

Digital Foundry ha pubblicato la classifica dei giochi con la migliore grafica del 2025, valutando tecnica e direzione artistica. Al primo posto si trova DOOM: The Dark Ages, seguito da Assassin's Creed Shadows e Death Stranding 2. La top ten include produzioni molto diverse per stile e ambizione

Anche quest'anno Digital Foundry ha pubblicato la sua attesissima classifica dedicata ai videogiochi con la migliore grafica del 2025, un'analisi che va ben oltre il semplice colpo d'occhio. Come da tradizione, la valutazione tiene conto sia degli aspetti puramente tecnici: dunque risoluzione, illuminazione, gestione delle ombre, performance e sia della direzione artistica e della coerenza visiva complessiva.

Il risultato è una top ten che non segue necessariamente le mode del momento, ma premia i titoli capaci di spingersi più avanti sul piano tecnologico o di utilizzare in modo particolarmente efficace le risorse a disposizione. Il verdetto finale ha riservato anche qualche sorpresa.

Al primo posto si è classificato DOOM: The Dark Ages, scelto come gioco con la grafica migliore del 2025. Una decisione che conferma l'apprezzamento di Digital Foundry per il motore id Tech, già protagonista lo scorso anno. Il nuovo capitolo della serie DOOM riesce a combinare un'estetica cupa e brutale con una fluidità tecnica impressionante, dimostrando come l'ottimizzazione possa andare di pari passo con un forte impatto visivo.

La classifica dei videogiochi con la migliore grafica del 2025

La seconda posizione è occupata da Assassin's Creed Shadows, che ha avuto la meglio su altri open world molto ambiziosi. Il titolo Ubisoft viene premiato per la qualità degli ambienti, la gestione dell'illuminazione dinamica e la complessità delle scene, elementi che mettono in risalto la maturità tecnologica dell'engine proprietario.

A completare il podio troviamo Death Stranding 2: On the Beach, apprezzato per il suo approccio cinematografico e per la capacità di unire realismo, atmosfera e una direzione artistica fortemente riconoscibile.

Ecco, però, la top ten:

DOOM: The Dark Ages Assassin's Creed Shadows Death Stranding 2: On the Beach Silent Hill f Routine Metroid Prime 4 Mafia: The Old Country Ghost of Yotei Earthion Dying Light: The Beast

Oltre alla top ten, Digital Foundry ha ritenuto necessario fare alcune menzioni speciali, tra cui Mario Kart World, Kirby Air Riders, Fast Fusion, Star Wars Outlaws e i port curati da Panic Button.