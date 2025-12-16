I giovani russi non ci stanno: ondata di proteste contro il ban di Roblox

Il mese di dicembre è iniziato con un nuovo intervento della censura da parte delle Autorità in Russia che hanno ordinato il ban di Roblox, con la piattaforma e i suoi sviluppatori che sono stati accusati, tra le altre cose, di distribuzione di materiali estremisti e di quella che viene definita propaganda LGBT. Questa volta, però, l'intervento non è passato inosservato tra i cittadini russi.

La protesta dei più giovani

Il ban di Roblox pare abbia dato il via a un'ondata di proteste in Russia, come sostenuto dal Moscow Times. Un rappresentante dello Stato russo ha confermato l'arrivo di oltre 63 mila lettere di reclamo in una sola settimana, in relazione alla misura restrittiva adottata per Roblox.

La maggior parte di queste lettere è arrivata da giovani, pronti ad abbandonare il Paese a causa del ban della piattaforma. Queste proteste non sorprendono, considerando che Roblox è stato il gioco più scaricato in Russia fino al 2023 e ancora oggi può (o sarebbe meglio dire poteva) contare su tantissimi utenti e appassionati. Il ban ha colpito tutti di sorpresa.

Per il momento, però, le Autorità russe non cambiano idea e la piattaforma resta inaccessibile per via della presenza di "contenuti inappropriati che possono avere un impatto negativo sullo sviluppo spirituale e morale dei bambini". La questione resta aperta e ulteriori novità potrebbero emergere nel corso delle prossime settimane.

Ricordiamo che Roblox non è l'unica vittima delle censure russe. Le autorità locali hanno bloccato anche Facebook, Instagram, X, LinkedIn, Snapchat e Facetime. Sono attive anche limitazioni per YouTube e WhatsApp, mentre si continua a incentivare l'utilizzo di piattaforme nazionali per l'accesso a Internet e ai social.