I giochi digitali su PS4 e PS5 hanno un DRM che richiede una connessione online per la verifica

Sony ha applicato un DRM ai giochi per PS4 e PS5 acquistati tramite il PlayStation Store: gli utenti dovranno connettere a Internet la console una volta ogni 30 giorni per poter accedere ai giochi digitali

Senza un particolare annuncio ufficiale, Sony ha applicato un DRM ai giochi per PS4 e PS5 che richiede una connessione online per la verifica. Il collegamento deve essere effettuato una volta ogni 30 giorni ed è necessario per la verifica dei giochi digitali acquistati dopo l'update rilasciato nel corso del mese di marzo.

L'assenza della verifica comporta una temporanea revoca della licenza d'uso. In sostanza, il gioco non sarà più utilizzabile dopo 30 giorni se non viene effettuata la verifica.

Dalle prime verifiche, il DRM non avrebbe effetto sui titoli acquistati prima del già citato aggiornamento di marzo scorso, ma le novità in questione rappresenteranno un elemento centrale per il futuro della piattaforma.

Any PlayStation game purchased digitally after March's sytem update will reportedly now require an internet connection once every 30 days to validate the license ðŸ®



If the console stays offline longer than that, the games will not launch until you reconnect



(viaâ€¦ pic.twitter.com/yN6ZPzEN3L -- Culture Crave ðŸ¿ (@CultureCrave) April 27, 2026

La notizia è stata confermata dal servizio di supporto di PlayStation. Come detto, però, non c'è al momento un annuncio ufficiale che chiarisca tutti i dettagli della questione. Il DRM dovrebbe diventare un elemento centrale della vendita di giochi digitali per Sony, anche per quanto riguarda le future console.

Una scelta che farà discutere

La necessità di una verifica tramite connessione online (una pratica criticata in passato dalla stessa Sony) è destinata a far discutere, soprattutto in ottica futura, e riporta in prima pagina il tema dell'effettivo possesso dei giochi, soprattutto con un business come quello di Sony che punta sempre di più verso un modello "all digital", con il lettore di dischi che diventa un accessorio esterno (utile anche per ridurre i costi di produzione e aumentare i profitti). Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse dell'azienda.