I giochi Capcom su Nintendo Switch 2 possono raggiungere frame rate più elevati attivando una particolare modalità di GameChat

Recenti test hanno rivelato un comportamento inatteso nei giochi Capcom eseguiti su Nintendo Switch 2. Attivando GameChat durante la partita, alcune produzioni basate sul motore RE Engine riescono a mantenere un frame rate più elevato e costante. Normalmente l'uso di GameChat comporta un lieve calo delle prestazioni, poiché la console deve gestire contemporaneamente il gioco e la finestra dedicata alla chat.

Nei titoli Capcom analizzati, però, accade l'esatto contrario. Digital Foundry ha osservato che nel demo di Pragmata una sezione che in condizioni standard gira intorno ai 53 fotogrammi al secondo raggiunge un valore stabile di 60 FPS quando GameChat viene attivato nella finestra più piccola.

Il miglioramento non riguarda solo Pragmata. Anche Kunitsu-Gami: Path of the Goddess mostra un incremento simile, portando gli esperti a ipotizzare che tutti i giochi Capcom basati su RE Engine possano beneficiare dello stesso comportamento.

Ulteriori dettagli sulle prestazioni dei giochi Capcom su Switch 2

La spiegazione risiede nella riduzione automatica della risoluzione. Con GameChat attivo, Pragmata abbassa il rendering massimo da 540p a 360p, alleggerendo il carico di lavoro della GPU e consentendo alla console di mantenere un frame rate più elevato. In alcune aree in cui il gioco scendeva fino a 47 FPS, l'attivazione della finestra più piccola di GameChat ha riportato le prestazioni a 60 FPS.

Anche la finestra di dimensioni medie ha prodotto benefici, con il gioco che si è attestato intorno ai 58 FPS e una risoluzione di 432p. Questa soluzione rappresenta un compromesso tra qualità visiva e fluidità. Sebbene la riduzione della risoluzione possa essere percepibile, il vantaggio in termini di reattività può risultare utile soprattutto durante combattimenti rapidi e sequenze particolarmente impegnative.

Digital Foundry non ha testato direttamente altri titoli, ma giochi come Resident Evil 7: Biohazard e Resident Evil Village potrebbero comportarsi allo stesso modo, essendo anch'essi sviluppati con RE Engine. In pratica, l'effetto ricorda le modalità Prestazioni disponibili su PlayStation 5 e Xbox Series X, dove si sacrificano alcuni dettagli grafici per ottenere una maggiore fluidità. Su Nintendo Switch 2 questa opzione non è diffusa, fatta eccezione per Cyberpunk 2077, ma in futuro potrebbe diventare sempre più comune.