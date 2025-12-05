Hytale evita Steam al lancio per non ricevere recensioni negative: console in arrivo più avanti

In vista dell'accesso anticipato di Hytale, previsto per il 13 gennaio 2026, il team di Hypixel ha pubblicato una dettagliata F.A.Q. che chiarisce diversi aspetti legati alla distribuzione del gioco e alle piattaforme supportate.

La notizia principale riguarda l'assenza del titolo da Steam al lancio: gli sviluppatori hanno deciso di rendere Hytale acquistabile esclusivamente tramite il sito ufficiale, evitando così l'esposizione immediata alle recensioni degli utenti della piattaforma di Valve.

Secondo il team, l'obiettivo è concentrarsi sul dialogo diretto con la community e sul miglioramento continuo del gioco, senza dover affrontare possibili ondate di valutazioni negative da parte di utenti che, a loro dire, potrebbero non avere ancora piena comprensione del progetto. Pur riconoscendo che Steam rappresenti un forte strumento di marketing, Hypixel non lo ritiene essenziale nella fase iniziale dello sviluppo.

I dettagli contenuti nelle F.A.Q. di Hytale

La F.A.Q. contiene anche dettagli sulle piattaforme future: l'accesso anticipato sarà disponibile solo su PC, con versioni Linux e Mac ancora in fase di valutazione. Tuttavia, il team ha confermato che Hytale arriverà successivamente anche su console.

Non sono state specificate quali piattaforme saranno coinvolte, ma è ragionevole aspettarsi la presenza su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, considerata la diffusione e la vicinanza del genere sandbox al pubblico console. Nonostante ciò, Hypixel ha ribadito che la priorità assoluta resta la realizzazione di una versione PC solida e completa, prima di concentrarsi sul porting per altri sistemi.

Per quanto riguarda il mobile, non sono previsti rilasci su iOS o Android durante la fase di accesso anticipato. Gli sviluppatori hanno spiegato che stanno ancora analizzando quali risorse e adattamenti sarebbero necessari per rendere un port mobile realmente funzionale. Gli aggiornamenti in tal senso arriveranno solo quando ci saranno informazioni concrete.

Infine, un'altra scelta significativa riguarda l'assenza di bonus preordine. Al lancio l'accesso anticipato sarà disponibile in tre edizioni: la Standard Edition a 19,99 dollari, la Supporter Edition a 34,99 dollari con bonus cosmetici digitali e il Cursebreaker Founders Pack a 69,99 dollari, che aggiunge ulteriori contenuti esclusivi e riconoscimenti.