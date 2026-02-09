Horses: Santa Ragione afferma di essere stata 'ghostata' da Epic Games

Santa Ragione contesta le dichiarazioni di Epic Games Store su Horses. Lo sviluppatore ha accusato la piattaforma di aver fornito informazioni errate, assegnando ingiustamente un rating AO e poi "ghostando" lo studio. Epic difende il ban citando violazioni delle linee guida, mentre lo sviluppatore rivendica la legittimità del gioco

La controversia attorno a Horses, il discusso horror sviluppato dallo studio italiano Santa Ragione, continua ad alimentare il dibattito, questa volta coinvolgendo direttamente Epic Games Store. Dopo le dichiarazioni di un dirigente Epic secondo cui la piattaforma "ama" lo studio, gli sviluppatori hanno replicato duramente, affermando di essere stati di fatto "ghostati" e accusando Epic di aver fatto affermazioni errate sui contenuti del gioco.

La vicenda risale alla fine del 2025, quando Horses è stato rifiutato prima da Steam e successivamente rimosso anche dall'Epic Games Store, a sole 24 ore dall'uscita prevista.

Secondo quanto dichiarato da Santa Ragione, Epic avrebbe comunicato allo studio che una revisione interna aveva rilevato violazioni delle Content Guidelines, citando in particolare le categorie di "contenuti inappropriati" e "contenuti odiosi o abusivi". Tra le accuse figuravano presunti elementi di abuso, abuso sugli animali e rappresentazioni sessuali esplicite o non adeguatamente classificate.

Epic made provably incorrect statements about the game's content, refused to provide details supporting their claims, and has not shared their claimed AO IARC certificate, which normally includes a link for the developer to appeal. They do not 'love that studio', they have effectively ghosted us



Epic ha inoltre dichiarato di aver compilato autonomamente un questionario IARC basato sui contenuti esaminati, ottenendo per Horses una classificazione Adults Only (AO), una categoria che l'Epic Games Store non consente sulla propria piattaforma. In un aggiornamento fornito a Eurogamer, il senior communications manager Brian Sharon ha ribadito che, dopo un appello da parte degli sviluppatori, Epic ha riesaminato il gioco e confermato la decisione iniziale.

Tuttavia, Santa Ragione contesta con forza questa versione. In una dichiarazione pubblica, lo studio afferma che Epic avrebbe rifiutato di fornire dettagli concreti a supporto delle proprie conclusioni e non avrebbe mai condiviso il presunto certificato AO dell'IARC, che normalmente include un link per avviare un ricorso formale. "Epic ha fatto affermazioni dimostrabilmente false sui contenuti del gioco", sostiene lo studio, aggiungendo che parlare di un rapporto positivo è fuorviante: "Non ci amano, ci hanno semplicemente ignorati".

A rafforzare la propria posizione, Santa Ragione sottolinea come Horses sia ampiamente visibile attraverso walkthrough completi su YouTube e Twitch e sia regolarmente distribuito sull'Humble Store, elementi che, secondo lo studio, dimostrerebbero l'assenza di contenuti tali da giustificare una classificazione AO.