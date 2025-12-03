Horses riceve il ban anche da Epic: rifiutata la pubblicazione a 24 ore dal lancio

A 24 ore dal lancio, Epic Games Store ha bannato Horses, citando presunte violazioni alle linee guida e una classificazione AO. Santa Ragione contesta le accuse, affermando che il gioco non contiene contenuti espliciti né abusi. Nonostante l'appello, Epic ha confermato il ban senza spiegazioni precise

Il caso Horses continua a far discutere il settore videoludico. Dopo il controverso ban imposto da Steam, il nuovo titolo di Santa Ragione è stato rimosso anche dall'Epic Games Store, che ha bloccato la pubblicazione del gioco appena 24 ore prima del lancio ufficiale.Una decisione improvvisa e inaspettata, soprattutto perché Horses era già stato approvato in precedenza dal processo di revisione interno di Epic. Al momento, il gioco è disponibile solo su GOG, itch.io e Humble Bundle.

La notizia del ban è stata confermata direttamente dagli sviluppatori tramite una sezione FAQ sul sito ufficiale di Horses. Santa Ragione ha spiegato di aver ricevuto, alle 17:00 CET del 1° dicembre, un'email da Epic Games che ufficializzava la rimozione del titolo per violazione delle linee guida sui contenuti.

Secondo Epic, il gioco presenterebbe materiali considerati "contenuti inappropriati" e "contenuti odiosi o abusivi", includendo presunte rappresentazioni esplicite di atti sessuali e presunti casi di abusi sugli animali. Inoltre, una nuova compilazione del questionario IARC avrebbe assegnato al titolo una classificazione AO (Adults Only), incompatibile con la distribuzione sullo store, salvo rarissime eccezioni.

Santa Ragione si ribella all'ennesimo ban, questa volta contro Epic

Santa Ragione ha contestato fermamente ogni accusa, sostenendo che nel gioco non esistono rappresentazioni esplicite di atti sessuali. Tutta la nudità sarebbe infatti completamente pixelata, le animazioni stilizzate e irreali, e le brevi sequenze a sfondo sessuale (solo quattro in tre ore di gameplay) non mostrerebbero mai genitali né atti diretti. Lo studio ha aggiunto che il gioco non promuove alcuna forma di abuso, ma anzi offre una critica esplicita alla violenza.

Gli sviluppatori hanno inoltre ricordato a Epic che, più di cinque settimane prima del lancio, avevano completato la procedura IARC ricevendo classificazioni PEGI 18 ed ESRB M, entrambe pienamente compatibili con la pubblicazione. Non era emersa alcuna indicazione di rischio AO. La build finale del gioco, con achievement e contenuti completi, era stata approvata da Epic addirittura 18 giorni prima del rilascio.

Santa Ragione ha immediatamente presentato appello, contattando anche il proprio referente interno per chiedere una revisione urgente della decisione. Tuttavia, dopo 12 ore, lo studio ha ricevuto solo una risposta automatica che confermava il ban senza fornire ulteriori dettagli. Come già accaduto con Steam, Epic non ha specificato quali contenuti risultassero problematici né quali modifiche fossero necessarie.