Horses è stato 'bannato': l'horror italiano non arriverà mai su Steam

Valve ha spiegato le ragioni dietro il rifiuto alla pubblicazione di Horses su Steam: dopo le discussioni con lo sviluppatore e l'analisi del gioco, il titolo è stato completamente bannato e quindi, anche con eventuali modifiche, non può essere riproposto

Nei giorni scorsi abbiamo parlato di Horses, il nuovo gioco horror dello studio italiano Santa Ragione che è stato bannato da Steam, la quale non avrebbe fornito alcuna ragione specifica. A poche ore dalle critiche mosse dagli sviluppatori è intervenuta direttamente Valve, la quale però è rimasta piuttosto vaga nel suo intervento.

"Abbiamo esaminato il gioco nel 2023. All'epoca, lo sviluppatore aveva indicato su Steamworks che il lancio era previsto solo qualche mese dopo. In base al contenuto presente nella pagina del negozio, abbiamo comunicato allo sviluppatore che avremmo avuto bisogno di esaminare la build completa del gioco. Questo accade a volte se il contenuto della pagina del negozio solleva la preoccupazione che il gioco stesso possa non rispettare le nostre linee guida" ha spiegato Valve in una dichiarazione a GameIndustry.

"Dopo che il nostro team ha testato la build e ne ha esaminato il contenuto, abbiamo fornito un feedback allo sviluppatore sul motivo per cui non avremmo potuto pubblicare il gioco su Steam, in conformità con le nostre regole e linee guida di onboarding. Poco tempo dopo, lo sviluppatore ci ha chiesto di riconsiderare la decisione ed il nostro team interno di revisione dei contenuti ha discusso ampiamente la questione, comunicando allo sviluppatore la nostra decisione finale, ovvero che non avremmo pubblicato il gioco su Steam".

Stando a quanto riferito da Valve, insomma, sembra che agli sviluppatori non sia mai stata concessa una seconda possibilità. Come abbiamo spiegato in precedenza, ad essere incriminata sarebbe una sequenza in cui una ragazzina minorenne saliva sulle spalle di uno degli "Horses", ovvero umani con testa di cavallo, completamente nudo.

Gli sviluppatori hanno sottolineato che, rispetto alla build analizzata da Valve, la sequenza è stata completamente rimossa nella versione definitiva, mentre la protagonista adolescente è stata sostituita con una "giovane donna sulla ventina". Tuttavia, pare che la versione definitiva non sia mai stata analizzata, ma sia stata semplicemente discussa la pubblicazione del gioco.

D'altronde, nella mail automatica ricevuta dallo studio Valve è piuttosto chiara al riguardo, poiché il gioco non è stato solo rifiutato, ma completamente bannato. Questo significa che non è possibile riproporlo per la pubblicazione, neanche con eventuali modifiche.

"Sebbene ogni prodotto inviato sia unico, se il tuo prodotto include questa rappresentazione [atti sessuali che coinvolgono minori, ndr]  anche in un modo sottile che potrebbe essere definito una 'zona grigia'  verrà rifiutato da Steam. Ad esempio, ambientare il gioco in una scuola superiore, ma dichiarare che i personaggi sono maggiorenni, rientrerebbe in quella categoria e verrebbe bannato. Questa app è stata bannata e non può essere riutilizzata. Non saranno accettati nuovi invii di questa app, anche con modifiche".

Si tratta di una vicenda piuttosto complessa: da un lato Valve preserva l'osservanza delle sue regole che, in merito a eventuali ban, sono piuttosto chiare; dall'altro, uno sviluppatore indipendente come Santa Ragione deve affrontare l'assenza del proprio prodotto sulla piattaforma madre per la distribuzione digitale, un progetto in cui ha investito tutte le proprie risorse e dal quale dipende la sopravvivenza dello studio.

In ogni caso, il gioco sarà disponibile su Epic Games Store, GOG, Itch.io e Humble Store al prezzo di 4,99 euro. Per cui, se foste interessati a provarlo o semplicemente a supportare lo studio, le strade alternative non mancano.