Horizon Steel Frontiers: il nuovo MMORPG della saga salta PS5 e fa discutere i fan

NCSoft annuncia Horizon Steel Frontiers, un MMO ambientato nell'universo di Horizon, ma il gioco sarà disponibile solo su PC e mobile. Guerrilla conferma nuovi titoli in arrivo nella serie, mentre la community PlayStation manifesta il proprio disappunto per l'assenza del supporto alle console Sony

La saga di Horizon si arricchisce di una nuova esperienza multiplayer con l'annuncio di Horizon Steel Frontiers, un MMORPG sviluppato da NCSoft in collaborazione con Guerrilla Games, il team dietro titoli come Horizon Zero Dawn e Forbidden West, legati principalmente al mondo PlayStation. Presentato al G-Star 2025, il gioco propone una narrativa ambientata nelle Deadlands, un'area ispirata ai deserti dell'Arizona e del Nuovo Messico, popolata da pericolose macchine da cacciare e minacce continue per i giocatori.

Il gameplay di Steel Frontiers punta su raid su larga scala e un sistema di combattimento avanzato, con un mix di azione e strategia come gli altri titoli del franchise. Il titolo sarà disponibile esclusivamente su PC e dispositivi mobili tramite la piattaforma PURPLE di NCSoft, escludendo PlayStation 5. Questa notizia ha generato critiche da parte della community PlayStation, che auspicava un rilascio multipiattaforma più ampio, con molti commenti sui social che parlano di una "grande occasione mancata" per il franchise che nasce proprio su PlayStation.

Guerrilla ha espresso entusiasmo per la collaborazione con NCSoft e ha confermato di essere al lavoro su ulteriori titoli del franchise Horizon. Non è ancora stata annunciata una nuova avventura principale con Aloy, protagonista storica della serie, ma lo sviluppo è confermato. Parallelamente, è in produzione anche un adattamento cinematografico basato sul mondo Horizon, che promette di portare l'universo ricco di tecnologia e natura selvaggia sul grande schermo.

Nonostante la curiosità per Horizon Steel Frontiers e le sue potenzialità, l'assenza di una versione PlayStation 5 ha scatenato un acceso dibattito tra i fan, molti dei quali sperano in un futuro ampliamento del supporto alle console. L'ecosistema Horizon continua così a espandersi tra nuovi media e piattaforme attraverso una formula che punta a unire tradizione e novità per conquistare un pubblico sempre più vasto.