Horizon Hunter Gathering: Monster Hunter ha un nuovo sfidante di alto profilo

Guerrilla ha aperto le iscrizioni al playtest chiuso di Horizon Hunters Gathering, nuovo action cooperativo per PS5 e PC . Il gioco è uno spin-off cooperativo ambientato nell'universo della serie targata Guerrilla che propone un'esperienza molto diverso rispetto ai titoli dedicati ad Aloy

Guerrilla ha annunciato ufficialmente Horizon Hunters Gathering, nuovo gioco action cooperativo ambientato nell'universo di Aloy in arrivo su PlayStation 5 e PC, con supporto a cross-play e progressione multipiattaforma. Il team ha anche aperto le iscrizioni al playtest chiuso, previsto per fine febbraio tramite il programma beta di PlayStation.

Il titolo propone un'esperienza incentrata sulla caccia cooperativa, con squadre formate da tre Cacciatori chiamate a fronteggiare Macchine letali attraverso un sistema di combattimento tattico e reattivo. Precisione, coordinazione e sinergia tra i giocatori sono gli elementi centrali del gameplay.

Il cuore dell'esperienza ruota attorno alle battute di caccia rigiocabili, disponibili al lancio in due modalità distinte: Incursione delle Macchine offre missioni ad alta intensità caratterizzate da ondate di nemici guidate da un boss, mentre Discesa nel Calderone introduce una sfida più articolata, composta da stanze generate in modo variabile, scontri impegnativi e porte nascoste che garantiscono potenziamenti e ricompense opzionali.

Ogni giocatore può scegliere tra diverse classi di Cacciatori, ognuna con stili di gioco unici e specializzazioni per il combattimento corpo a corpo o a distanza. La personalizzazione si basa su un sistema di bonus in stile roguelite, che consente di costruire build differenti a ogni sessione, adattandole alle esigenze della squadra.

L'esperienza si presenta decisamente diversa da quella a cui ci siamo abituati con l'avventura per giocatore singolo. A giudicare dal filmato, il gioco ricorda molto più da vicino Monster Hunter che non Horizon. Anche dal punto di vista artistico prende le distanze dai titoli rilasciati finora, con una grafica cartoonesca e animazioni molto più reattive che si distaccano da quella ricerca di iperrealismo a cui Guerrilla ha puntato con Forbidden West.

Oltre alla componente multiplayer, Horizon Hunters Gathering includerà una campagna narrativa collegata alla storia ufficiale di Horizon, con personaggi inediti, segreti e misteri che verranno approfonditi in seguito. La trama continuerà a evolversi anche dopo il lancio, integrandosi nel mondo narrativo della serie. Nel trailer di lancio, infatti, compare anche Aloy, il che fa pensare a un collegamento tra la protagonista della serie principale e questo spin-off.

Le missioni porteranno i Cacciatori a esplorare ambientazioni diverse, ciascuna con sfide e opportunità specifiche, pensate per rendere ogni partita distinta. Al termine delle attività, i giocatori si ritroveranno nel Ritrovo dei Cacciatori, un social hub dedicato alla personalizzazione del personaggio, agli acquisti, al miglioramento dell'equipaggiamento e al reclutamento di nuovi alleati.

Il playtest chiuso di fine febbraio permetterà di provare entrambe le modalità di gioco su PS5 e PC.