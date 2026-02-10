Horizon 3 potrebbe arrivare tra 3-5 anni: priorità a Hunters Gathering

Secondo un rumor, Horizon 3 potrebbe uscire tra tre e cinque anni, poiché Guerrilla Games avrebbe spostato molte risorse su Horizon Hunters Gathering. Il nuovo titolo cooperativo sarà al centro dei piani futuri dello studio, mentre il prossimo capitolo single-player potrebbe arrivare su PS6

Secondo nuove indiscrezioni, Horizon 3 potrebbe essere ancora lontano dal debutto, con una finestra di lancio stimata tra i tre e i cinque anni. Il motivo principale del presunto rinvio sarebbe il cambio di priorità interno a Guerrilla Games, che starebbe concentrando gran parte delle proprie risorse su Horizon Hunters Gathering, il recente spin-off cooperativo ambientato nello stesso universo narrativo della serie principale.

Nonostante Guerrilla abbia ribadito pubblicamente il proprio impegno verso le esperienze single-player, alcune fonti suggeriscono che lo sviluppo del prossimo capitolo principale di Horizon abbia subito un rallentamento significativo. Secondo un informatore citato da Kotaku, diversi sviluppatori sarebbero stati spostati dal team di Horizon 3 per "dare una mano" allo sviluppo di Hunters Gathering. Una dinamica che ricorda quanto accaduto in passato con BioWare, quando risorse dedicate a Dragon Age vennero dirottate su Anthem, con conseguenze ben note.

Una seconda fonte avrebbe confermato che Horizon 3 non vedrà la luce prima di tre o cinque anni, alimentando l'idea che il progetto sia ancora in una fase relativamente precoce. Se queste tempistiche fossero accurate, il gioco potrebbe finire per essere pensato come titolo cross-gen o addirittura come uno dei primi grandi lanci per PlayStation 6. Secondo alcune voci, la nuova console Sony potrebbe arrivare nel 2027, anche se i piani potrebbero sempre cambiare.

Horizon 3 avrà anche una versione remastered?

Questo scenario non escluderebbe comunque una versione PlayStation 5. Sony ha già adottato una strategia simile con Horizon Forbidden West, uscito nel 2022 sia su PS4 che su PS5, e potrebbe replicare lo stesso approccio con altri titoli di peso, incluso il futuro Intergalactic di Naughty Dog. Un'uscita su più generazioni permetterebbe di massimizzare il pubblico e accompagnare gradualmente il passaggio al nuovo hardware.

Nel frattempo, Horizon Hunters Gathering rappresenta il fulcro dell'attenzione di Guerrilla Games. Il titolo, definito "completamente canonico", punta su un'esperienza cooperativa di caccia e avrà un closed playtest entro la fine del mese su PS5 e PC. Durante il test saranno disponibili tre Cacciatori giocabili, offrendo un primo assaggio delle meccaniche e della struttura del gioco.

Anche se il titolo non ha ancora una data di uscita ufficiale, Guerrilla ha già confermato il supporto post-lancio, che includerà nuovi contenuti narrativi. Questo suggerisce una visione a lungo termine per Hunters Gathering, rafforzando l'idea che lo studio stia investendo fortemente su questo progetto, almeno nel breve e medio periodo.