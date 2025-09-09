Hollow Knight: Silksong, scoperto un codice segreto per sbloccare la Steel Soul Mode

Hollow Knight: Silksong, l'attesissimo seguito del capolavoro indie di Team Cherry, è già di per sé considerato un'esperienza impegnativa per i giocatori. Per chi cerca una sfida ancora più estrema, il titolo nasconde una sorpresa: un codice in stile Konami Code che permette di sbloccare subito la Steel Soul Mode, ovvero la modalità a morte permanente.

Normalmente, questa modalità si attiva solo dopo aver completato la campagna principale, trattandosi dell'apice della difficoltà del gioco. Tuttavia, un utente su Reddit ha svelato un trucco che consente di accedervi sin dal primo salvataggio. Basta andare nel menu Extras e inserire la sequenza: Su, Giù, Su, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra. Una volta avviata una nuova partita, il giocatore potrà scegliere tra la modalità Normale e la Steel Soul.

Questa opzione non è certo pensata per chi affronta Silksong o la saga di Hollow Knight per la prima volta. La modalità a morte permanente non concede errori: una sola sconfitta significa la fine della partita, costringendo a ricominciare tutto dall'inizio. È, insomma, un'esperienza pensata esclusivamente per i più temerari e per chi cerca la sfida definitiva.

Il fascino della Steel Soul Mode di Hollow Knight Silksong

Il fascino della Steel Soul Mode risiede proprio nella tensione costante che genera. Ogni combattimento, ogni salto e ogni scelta di esplorazione diventano momenti decisivi. La possibilità di affrontarla sin da subito rende Silksong non solo più punitivo, ma anche più vario nelle esperienze di gioco, offrendo ai veterani un motivo in più per tornare nel regno oscuro e affascinante creato da Team Cherry.

La critica ha già accolto il gioco con entusiasmo ed è, già oggi, considerato dagli addetti ai lavori e dagli utenti un candidato al GOTY del 2025. Hollow Knight: Silksong è disponibile su tutte le principali piattaforme: Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4, PC, Nintendo Switch e la nuova Nintendo Switch 2, al prezzo di 19,99. Il titolo è inoltre incluso nel catalogo Game Pass, il che lo rende ancora più accessibile a chi vuole provarlo senza costi aggiuntivi.