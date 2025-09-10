Hollow Knight: Silksong, primo record speedrun, finito in meno di 2 ore

Hollow Knight: Silksong è stato terminato in meno di 2 ore da uno streamer, Onaku. Attorno al metroidvania sviluppato e pubblicato da Team Cherry sta nascendo un'interessante scena di speedrunning.

Sono bastati appena quattro giorni dal lancio di Hollow Knight: Silksong (di cui è stato scoperto di recente un codice per attivare la modalità morte permanente) perché la community degli speedrunner iniziasse a lasciare il proprio segno sul gioco.

Come spesso accade con i titoli più attesi, i giocatori hanno deciso di mettere subito alla prova abilità, memoria e resistenza per stabilire i primi record. Tra questi, spicca la performance dello streamer Onaku, che ha completato l'intero gioco in un tempo sorprendente di 1 ora, 46 minuti e 47 secondi.

Il risultato appare ancora più straordinario se confrontato con il suo record precedente, fissato appena un paio di giorni prima a 2 ore, 16 minuti e 40 secondi. In meno di 48 ore, Onaku è riuscito a limare quasi mezzora dal proprio tempo, dimostrando non solo una straordinaria abilità di gioco, ma anche una memoria visiva e strategica fuori dal comune.

Hollow Knight: Silksong, i dettagli della speedrun di Onaku

Onaku stesso si è detto entusiasta del risultato, ma anche convinto che esistano ampi margini di miglioramento. In un'intervista durante una delle sue dirette ha dichiarato: "Silksong è molto divertente. Non vedo lora di fare altre run". Un entusiasmo che riflette l'anima della community degli speedrunner, sempre pronta a condividere scoperte, tecniche e trucchi per abbassare ulteriormente i tempi di completamento.

L'interesse verso queste prime imprese non si limita ai fan più accaniti: l'intero mondo del gaming sta osservando con attenzione la nascita di una scena speedrun dedicata a Silksong, proprio come era accaduto per il primo Hollow Knight, divenuto negli anni un punto di riferimento per le sfide a tempo.

È importante, tuttavia, sottolineare che seguire le run di Onaku e di altri giocatori comportano inevitabilmente il rischio di spoiler massicci: i video mostrano boss, aree segrete e sviluppi della trama che potrebbero rovinare l'esperienza a chi preferisce affrontare l'avventura senza anticipazioni. Per chi volesse cimentarsi, il titolo è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 e PlayStation 5.