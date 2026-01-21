Hitman: World of Assassination introduce il cross-progression completo

Hitman: World of Assassination introdurrà il cross-progression dal 3 febbraio 2026. I giocatori potranno usare gli stessi progressi su tutte le piattaforme, inclusa Switch 2, tramite l'IOI Account. DLC e licenze restano separati, mentre il vecchio sistema verrà chiuso definitivamente

Dopo anni di richieste da parte della community, Hitman: World of Assassination si prepara finalmente a introdurre il cross-progression completo tra le varie piattaforme, inclusa la possibilità di utilizzare i salvataggi PS5 su Nintendo Switch 2. IO Interactive ha confermato ufficialmente che la funzione sarà disponibile a partire dal 3 febbraio 2026, segnando un importante passo avanti per uno dei sandbox stealth più longevi degli ultimi anni.

L'annuncio arriva in un momento simbolico per la serie: Hitman 3 festeggia il suo quinto anniversario, mentre lo studio danese è ormai concentrato sul lancio di 007 First Light, previsto per maggio. Nonostante l'attenzione mediatica sia rivolta a James Bond, IOI non ha dimenticato Agent 47 e ha deciso di chiudere il cerchio con una funzione attesa da tempo, soprattutto dopo l'uscita della versione Switch 2 nel 2025.

Grazie al cross-progression, i giocatori potranno portare con sé tutti i progressi di Hitman: World of Assassination su qualsiasi dispositivo. Sarà possibile, ad esempio, iniziare una missione su PC, continuarla su PS5 in salotto e poi riprenderla in mobilità su Switch 2, purché si disponga di una connessione online attiva.

Hitman: World of Assassination e i dettagli del cross progression

Il sistema si basa sull'IOI Account, che riceve anche un restyling grafico completo, già disponibile su browser e dispositivi mobili. Una volta effettuato l'accesso, gli utenti dovranno selezionare una piattaforma primaria, che fungerà da riferimento per tutte le altre. È importante sottolineare che licenze di gioco, DLC e contenuti acquistati non vengono condivisi: ogni piattaforma dovrà possedere le relative espansioni per poterle utilizzare, anche in presenza del cross-progression.

IO Interactive ha inoltre chiarito alcune limitazioni tecniche: i vecchi salvataggi non collegati all'account IOI o associati a una piattaforma secondaria non saranno caricabili mentre il cross-progression è attivo. Per garantire il corretto funzionamento, su Steam arriverà la patch 3.250.1, pensata proprio per supportare questa nuova funzionalità.

Infine, lo studio ha ricordato che il processo di carryover da Hitman 2 a Hitman 3 verrà definitivamente chiuso il 3 febbraio, bloccando ogni progresso sull'attuale versione World of Assassination. Una mossa che mira a semplificare un sistema di progressione spesso giudicato troppo complesso.