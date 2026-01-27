Highguard debutta con numeri record, ma su Steam le recensioni sono disastrose

Highguard, sparatutto PvP free-to-play di Wildlight Entertainment, ha raggiunto quasi 98.000 giocatori contemporanei su Steam al lancio, ma è stato accolto con recensioni "Overwhelmingly Negative". I giocatori criticano formato 3v3, problemi tecnici e ottimizzazione. Lo studio ha comunque annunciato una roadmap di aggiornamenti per i prossimi mesi

Highguard, il nuovo sparatutto PvP free-to-play sviluppato da Wildlight Entertainment, è finalmente disponibile su Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC. Il debutto del titolo è stato caratterizzato da un curioso contrasto tra numeri di pubblico molto elevati e un'accoglienza estremamente negativa da parte degli utenti, soprattutto su Steam. A poche ore dal lancio, il gioco ha infatti raggiunto un picco di 97.249 giocatori contemporanei sulla piattaforma Valve, un risultato notevole per un titolo competitivo gratuito che molti temevano potesse passare inosservato.

Nonostante questo avvio promettente in termini di partecipazione, il giudizio della community è stato severo. Al momento Highguard è classificato come "Overwhelmingly Negative" su Steam: su 2.691 recensioni pubblicate, soltanto il 18% consiglia il gioco. Un dato che evidenzia come la curiosità iniziale non si sia tradotta in soddisfazione per una larga parte dei giocatori.

Tra le critiche più ricorrenti emerge il formato delle partite 3v3, ritenuto da alcuni utenti poco adatto alle dimensioni delle mappe. Secondo diversi recensori, arene pensate per scontri più ampi, come 5v5 o 6v6, avrebbero garantito un'esperienza più dinamica e bilanciata. Altri commenti sottolineano problemi tecnici.

Highguard: ulteriori critiche ricevute del gioco

Un altro punto critico riguarda l'ottimizzazione del gioco. Alcuni utenti segnalano prestazioni insoddisfacenti anche su sistemi che superano ampiamente i requisiti consigliati. A ciò si aggiungono lamentele sul sistema di anti-cheat a livello kernel, percepito come invasivo e potenzialmente problematico.

Nel complesso, il quadro che emerge è quello di un prodotto con basi interessanti ma afflitto da numerosi difetti, grandi e piccoli. Va comunque segnalato che non tutte le recensioni negative entrano nel dettaglio delle problematiche riscontrate: alcune si limitano a esprimere insoddisfazione generale senza fornire spiegazioni approfondite.

Nonostante l'accoglienza difficile, Wildlight Entertainment ha mostrato l'intenzione di supportare il progetto nel lungo periodo. Lo studio ha già pubblicato una roadmap per i prossimi 12 mesi, che include l'arrivo dell'Episodio 2 a febbraio. Il piano prevede nuovi Wardens, mappe, basi, armi e mount, oltre a eventi a tempo limitato e alcune "sorprese" non ancora svelate.