Hideo Kojima pronto a stupire tutti di nuovo: annunci (e non solo) in arrivo a fine settembre

Il 23 settembre 2025, Kojima Productions celebrerà i suoi 10 anni con levento Beyond the Strand a Tokyo. Sul palco Hideo Kojima ripercorrerà la storia dello studio e offrirà anticipazioni sui progetti futuri, da OD e PHYSINT alle possibili idee per grande e piccolo schermo

Il 23 settembre 2025, al TOHO Cinemas Roppongi Hills di Tokyo, Hideo Kojima celebrerà i dieci anni della sua casa di sviluppo, Kojima Productions, con l'evento speciale Beyond the Strand. Un appuntamento che ripercorrerà i momenti più significativi della storia dello studio, come i successi di Death Stranding e del sequel rilasciato lo scorso giugno Death Stranding 2: On The Beach, e offrirà uno sguardo in anteprima sui progetti futuri.

La celebrazione, condotta da Kojima in persona con la presenza di ospiti speciali legati ai suoi giochi, avrà una durata stimata di due ore e mezza. I biglietti, disponibili dal oggi al prezzo di 7.700 yen (circa 45 euro), non potranno essere acquistati in loco, mentre in un secondo momento saranno annunciati i dettagli per la fruizione in streaming.

Oltre a OD, il titolo horror sperimentale in collaborazione con Xbox, e a PHYSINT, nuovo progetto stealth sviluppato insieme a PlayStation, non è escluso che l'autore presenti iniziative fuori dal mondo dei videogiochi. Kojima ha più volte manifestato il desiderio di dedicarsi anche al cinema o all'animazione, nonostante il consiglio opposto ricevuto da Guillermo del Toro.

La formula dell'evento richiama grandi produzioni passate come il Death Stranding World Strand Tour, con la promessa di un'occasione unica per approfondire la visione creativa di Kojima, il suo rapporto con le star che popolano i suoi universi digitali e le possibili nuove frontiere artistiche che intende esplorare.