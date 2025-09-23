Hideo Kojima è proiettato oltre i giochi: annunciato il film anime Death Stranding Mosquito

Il film anime Death Stranding Mosquito è stato annunciato da Hideo Kojima, con regia di Hiroshi Miyamoto e sceneggiatura di Aaron Guzikowski, la mente dietro Prisoners e Contraband

I fan di Death Stranding hanno finalmente qualcosa di concreto da attendere sul fronte anime. Dopo l'annuncio di un adattamento animato del celebre videogioco, Hideo Kojima ha svelato il primo trailer di Death Stranding Mosquito (titolo provvisorio), offrendo uno sguardo iniziale sul nuovo progetto.

Il film presenta un nuovo personaggio, che sembra possedere abilità simili a quelle dei Repatriati, proprio come Sam Porter Bridges. Nel teaser, questo misterioso individuo ha un intenso scontro fisico con Sam, apparentemente per proteggere un B.T. simile a un animale domestico. Al momento, non è chiaro come questa trama si integrerà nell'universo di Death Stranding: potrebbe trattarsi di una storia parallela o di un espediente narrativo collaterale, ma sicuramente aggiunge un elemento di novità per i fan del franchise.

La sceneggiatura è affidata a Aaron Guzikowski, noto per film come Prisoners e Contraband, mentre la regia è di Hiroshi Miyamoto, noto per il suo lavoro con Pretty Cure e ABC Animation Studio. L'animazione punta su dettagli simili a schizzi a matita, con vari strati che creano un effetto volutamente grezzo e artistico, conferendo al film uno stile visivo distintivo rispetto ad altre produzioni anime di grande budget.

Death Stranding Mosquito: ulteriori dettagli sull'anime di Kojima

Il trailer diffuso rappresenta solo una prima anteprima dei lavori in corso, quindi è probabile che il film subirà ulteriori modifiche e aggiornamenti prima dell'uscita ufficiale. Il pubblico potrà seguire lo sviluppo del progetto attraverso i prossimi annunci, Kojima e il team di produzione forniranno dettagli aggiuntivi nelle prossime settimane.

L'arrivo di Death Stranding Mosquito rappresenta un'interessante evoluzione per il franchise, combinando elementi iconici del gioco con l'arte dell'animazione giapponese.

Tra combattimenti spettacolari, nuovi personaggi e uno stile visivo unico, il film promette di ampliare il mondo creato da Kojima e di offrire ai fan una prospettiva inedita sulle dinamiche dei Repatriati e dei B.T. Per rimanere in tema, date un'occhiata alla nostra recensione del secondo capitolo.