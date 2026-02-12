Helldivers: Oppressione Meccanica, il nuovo DLC è una vera e propria sfida anche per i veterani

Helldivers 2 accoglie oppressione meccanica, nuovo DLC che porta i giocatori su Cyberstan, centro nevralgico delle mega-fabbriche Automaton. Tornano i Cyborg con tre nuove unità e debutta il Contatore Galattico dei Rinforzi per un livello di sfida ancora più alto

La guerra per la Democrazia Gestita entra in una nuova fase in HELLDIVERS 2 con l'aggiornamento Oppressione Meccanica, che trasferisce il conflitto direttamente su Cyberstan, pianeta natale degli Automaton e centro nevralgico della loro produzione industriale.

La nuova ambientazione introduce enormi città-fabbrica, complessi industriali fortificati e mega-strutture dedicate alla produzione bellica su vasta scala. Gli Helldiver ricevono l'ordine di colpire le roccaforti produttive nemiche per interrompere la catena di assemblaggio che minaccia la Super Terra.

L'obiettivo richiede cooperazione su scala galattica: la comunità deve decidere quali centri industriali smantellare, radere al suolo le infrastrutture e neutralizzare la resistenza nelle aree urbane di Cyberstan. Le missioni si concentrano su tre direttrici operative:

Blocco della produzione Cyborg

Sabotaggio delle infrastrutture difensive Automaton

Distruzione sistematica delle mega-fabbriche

I Cyborg tornano in campo con il nuovo aggiornamento dopo il furto dei progetti della Stella della Pace e stringono un'alleanza con gli Automaton. L'obiettivo è la produzione di massa e il dispiegamento di una forza combinata contro la Super Terra.

L'aggiornamento introduce tre nuove tipologie di nemici per i Cyborg:

Agitatori (Agitators) : comandanti di campo corazzati capaci di coordinare le tattiche delle unità Automaton

: comandanti di campo corazzati capaci di coordinare le tattiche delle unità Automaton Cyborg Radicali (Cyborg Radicals) : truppe di prima linea aggressive, potenziate con innesti cibernetici e biologici

: truppe di prima linea aggressive, potenziate con innesti cibernetici e biologici Il Motore Vox (The Vox Engine): macchina da guerra pilotata da ufficiali Cyborg di alto rango, equipaggiata con cannoni laser, razzi e armi Gatling, oltre a sistemi di trasmissione propagandistica

Oppressione Meccanica introduce per la prima volta il Contatore Galattico dei Rinforzi. Ogni Helldiver caduto riduce in modo permanente il numero totale di rinforzi disponibili per la Battaglia di Cyberstan.

Il sistema impone un limite condiviso tra i giocatori: al raggiungimento dello zero, la campagna viene dichiarata persa. Mai come in questo caso, quindi, tattica, strategia e coordinazione assumono un ruolo centrale durante le missioni.

A supporto della nuova offensiva debutta il Titolo di Guerra "Avanguardie d'Assedio" (Siegebreakers), che include equipaggiamento difensivo inedito come lo scudo lanciabile G/SH-39. Sarà disponibile anche il set di armature "Cavalli da Guerra" (War Horses), acquistabile nel Superstore, pensato per affrontare gli scontri nelle aree industriali fortificate.

Oppressione Meccanica è già disponibile per tutti i giocatori Xbox Series S|X, PlayStation 5 e PC.