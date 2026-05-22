Helldivers 2: supporto alle tecnologie di upscaling e miglioramenti alle prestazioni su PC e console

Helldivers 2 riceverà il 27 maggio un importante aggiornamento tecnico per PC, Xbox e PlayStation. Arriveranno DLSS 4.5, FSR 4, XeSS 3.0, Reflex, Anti-Lag 2 e nuove ottimizzazioni grafiche. Arrowhead e Nixxes puntano a migliorare stabilità, latenza e fluidità

Arrowhead Game Studios continua a supportare Helldivers 2 con nuovi aggiornamenti dedicati sia ai contenuti che agli aspetti tecnici del gioco. Dopo mesi di interventi mirati al miglioramento generale dell'esperienza online, il team ha annunciato un importante update focalizzato su prestazioni, stabilità e qualità grafica per PC, Xbox e PlayStation.

L'aggiornamento, previsto per il 27 maggio 2026, nasce dalla collaborazione tra Arrowhead e Nixxes, studio specializzato nei porting PC di Sony. L'obiettivo principale è migliorare fluidità, ridurre la latenza e introdurre tecnologie di upscaling più moderne rispetto alle soluzioni utilizzate finora. Su PC verranno implementati AMD FSR 4.0.3, FSR 3.1.5, Nvidia DLSS 4.5 e Intel XeSS 3.0, offrendo compatibilità con le GPU supportate dai rispettivi produttori.

Queste tecnologie andranno a sostituire il sistema di upscaling precedente, considerato ormai datato dalla community. Anche il comparto console riceverà aggiornamenti importanti. Xbox Series X|S e PlayStation 5 supporteranno FSR 3.1, mentre PlayStation 5 Pro utilizzerà la tecnologia proprietaria Sony PSSR 1 per migliorare qualità dell'immagine e stabilità del frame rate.

Ulteriori dettagli sugli update tecnici in arrivo su Helldivers 2

Parallelamente, il team introdurrà nuove soluzioni per ridurre la latenza su PC. Le schede video compatibili potranno sfruttare Nvidia Reflex e AMD Anti-Lag 2, strumenti progettati per diminuire i tempi di risposta durante le sessioni di gioco più intense.

Arrowhead ha inoltre confermato l'arrivo di ulteriori tecnologie pensate per ottimizzare il comportamento del motore grafico durante le battaglie più caotiche. Tra queste troviamo il Variable Rate Shading, che alleggerisce il carico sulla GPU regolando dinamicamente il livello di shading nelle aree meno importanti dell'immagine, e il Dynamic Resolution Scaling, già integrato su PC, Xbox Series X e PlayStation 5 per mantenere prestazioni più stabili nelle situazioni più pesanti.

Su PlayStation 5 e PS5 Pro verrà introdotto anche il supporto al Variable Refresh Rate, utile per ridurre eventuali fenomeni di stuttering senza introdurre tearing sugli schermi compatibili. L'aggiornamento porterà inoltre un incremento della risoluzione a 1440p nella modalità Performance su PS5 e Xbox Series X, oltre che nel preset Quality della modalità risparmio energetico di PlayStation 5. Arrowhead ha infine anticipato che questo non sarà l'unico intervento tecnico previsto.