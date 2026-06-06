Hanger 13 annuncia Uomo d'Onore: espansione narrativa per Mafia: Terra Madre con nuovi contenuti

Hanger 13 ha svelato al Summer Game Fest Man of Honor, Uomo d'Onore, prima espansione narrativa di Mafia: The Old Country (Mafia: Terra Madre). Due capitoli inediti riportano Enzo Favara a fianco di Ennio Salieri, futuro Don della famiglia criminale nota dal primo capitolo della serie. Disponibile il 14 agosto 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S al prezzo di 10 dollari.

Durante il Summer Game Fest, 2K e Hanger 13 hanno presentato il primo contenuto espansivo a pagamento di Mafia: The Old Country. Si chiama Man of Honor - Uomo d'Onore nella localizzazione italiana - e porta con sé due nuovi capitoli narrativi che approfondiscono la storia di Enzo Favara, il protagonista della campagna principale.

Il tratto più rilevante dell'annuncio riguarda il ritorno di un personaggio di peso nella mitologia della serie: Ennio Salieri, destinato a diventare il Don della famiglia criminale Salieri nella Città di Lost Heaven. Chi ha giocato il Mafia originale del 2002 - o il suo remake Definitive Edition - conosce bene il ruolo centrale che questo personaggio ricopre nella vicenda di Tommy Angelo. L'espansione è ambientata in un periodo precedente a quegli eventi.

La storia è collocata nella Valle Dorata, durante l'inverno del 1905. Enzo Favara, ormai soldato affermato della famiglia Torrisi, riceve dal Don un incarico delicato: affiancare Ennio Salieri, appena uscito di prigione e deciso a riconquistare ciò che ritiene suo. Il giocatore si ritrova così a muoversi in un contesto di lealtà precarie, debiti pregressi e scelte gravide di conseguenze per il futuro del protagonista. La narrativa promette di spingere Enzo sempre più a fondo nel tessuto criminale siciliano, con un'escalation che si preannuncia coerente con il tono cupo della campagna base.

Sul fronte dei contenuti, Man of Honor non si limita alla componente narrativa. L'espansione arricchisce anche la modalità Fatti un Giro - la Free Ride di Mafia: The Old Country - con una serie di aggiunte dedicate: incarichi esclusivi commissionati da Salieri, sfide ad alta difficoltà descritte come capaci di mettere alla prova anche i giocatori più navigati, nuovi collezionabili e location inedite da esplorare nella mappa sandbox. Sul piano dell'equipaggiamento, il DLC introduce nuove armi, veicoli e ciondoli, ampliando ulteriormente le possibilità di personalizzazione.

Man of Honor sarà disponibile a partire dal 14 agosto 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il prezzo è fissato a 10 dollari per i possessori del gioco base. Al momento non sono stati comunicati dettagli relativi a eventuali bundle o inclusioni nel pass stagionale.