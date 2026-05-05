Handmancers debutta in early access: il gioco tutto italiano che trasforma 'sasso carta forbici' in un deckbuilder fantasy

Handmancers è un deckbuilder roguelite italiano disponibile in early access su Steam dal 5 maggio 2026. Ispirato a "sasso carta forbici", offre gameplay strategico e arte disegnata a mano. Dopo tre anni di sviluppo e 50.000 download demo, punta a crescere grazie al coinvolgimento diretto della community

Da oggi, 5 maggio 2026 è disponibile in accesso anticipato su Steam il nuovo titolo indipendente Handmancers, sviluppato dal team italiano 58BLADES. Il progetto nasce da un'idea semplice ma ambiziosa: reinterpretare il classico "sasso, carta, forbici" in chiave videoludica, trasformandolo in un'esperienza complessa e strategica.

Il gioco si presenta come un deckbuilder roguelite in prima persona, ambientato in un universo fantasy segnato da conflitti tra fazioni e dominato dalla magia. Le meccaniche di base si ispirano al celebre gioco tradizionale, ma vengono ampliate attraverso un sistema di carte che permette ai giocatori di costruire il proprio stile di combattimento. Ogni sfida si traduce in un duello strategico, dove la personalizzazione del mazzo è fondamentale. Il titolo offre oltre 10.000 possibili combinazioni di carte, ampliando notevolmente le possibilità tattiche.

Uno degli aspetti più distintivi del progetto è il comparto artistico: ogni elemento, dai personaggi agli scenari, fino alle animazioni e agli oggetti, è stato realizzato interamente a mano. Lo stile visivo trae ispirazione dalla serie Arcane, con un forte impatto estetico che si integra con il gameplay dinamico.

Ulteriori dettagli sullo sviluppo di Handmancers

Lo sviluppo di Handmancers è durato tre anni e ha attraversato diverse fasi, comprese difficoltà legate a collaborazioni editoriali iniziali. Nonostante ciò, il team è riuscito a portare il progetto alla pubblicazione internazionale grazie anche al supporto di HumanQube. Il gioco rappresenta il primo grande lancio globale per lo studio.

Il titolo ha già ottenuto risultati significativi nelle fasi preliminari: è stato presentato alla Milan Games Week 2023 e ha raggiunto la Top50 su oltre 1400 giochi durante lo Steam Next Fest 2024, oltre a superare i 50.000 download della demo.

La scelta dell'early access riflette la volontà degli sviluppatori di coinvolgere attivamente la community, raccogliendo feedback per migliorare il prodotto nel tempo. Il lancio, inizialmente previsto per marzo, è stato rinviato per evitare la contemporaneità con Slay the Spire 2, decisione che ha generato una forte reazione positiva online.