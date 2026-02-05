Handheld Android con display OLED a 144 Hz a meno di 200 dollari: un sogno per retrogamer
05 Febbraio 2026
MANGMI, uno dei numerosi produttori cinesi di console handheld, ha presentato Pocket Max, un nuovo dispositivo Android che però presenta caratteristiche tecniche piuttosto atipiche, a partire da un display OLED con refresh rate di ben 144 Hz. Nonostante le specifiche, però, il prezzo si presenta decisamente competitivo: 199 dollari.
Partiamo quindi proprio dallo schermo. Pocket Max integra un pannello OLED da 7 pollici con risoluzione Full HD da 1920x1080 pixel e rapporto di 16:9. Il display offre un rapporto di contrasto 100.000:1, copertura del 150% dello spazio colore sRGB, luminosità massima di 800 nit e un tempo di risposta di 2 ms, caratteristiche rare in questa fascia di prezzo e decisamente superiori ai classici pannelli IPS adottati da molti concorrenti.
Il dispositivo è alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 865, affiancato dalla GPU Adreno 650, una piattaforma ancora oggi in grado di garantire prestazioni fluide con emulatori e giochi specifici per Android.
MANGMI aveva già a listino un dispositivo simile, l'AIR X, ma il salto qualitativo rispetto al precedente modello è chiaro: AIR X sfruttava un display IPS da 5,5 pollici e uno chassis decisamente più spartano. Pocket Max, invece, presenta una scocca nera molto più curata e un layout dei controlli ridisegnato. L'azienda, inoltre, dichiara che Pocket Max è il primo handheld Android a proporre un sistema modulare magnetico per i pulsanti, basato su micro-switch meccanici pensati per migliorare precisione, reattività e durata nel tempo.
Sul fronte dei controlli analogici, la console adotta stick TMR, una soluzione alternativa ai tradizionali potenziometri e agli Hall Effect, mentre i trigger utilizzano tecnologia Hall Effect classica, ideale per gestire input analogici progressivi e l'accelerazione nei giochi di guida, ad esempio.
L'autonomia viene affidata a una batteria da 8000 mAh, che secondo il produttore garantisce circa il 60% di durata in più rispetto ad AIR X. Presente anche la ricarica rapida a 27 W, utile per ridurre i tempi di inattività. Il sistema operativo è Android, personalizzato con la nuova interfaccia M SPACE 2.0, pensata specificamente per il gaming.
Il lancio di MANGMI Pocket Max è fissato per oggi, 5 febbraio 2026. Il prezzo di lancio Super Early Bird sarà di 199 dollari dal 5 al 12 febbraio, mentre successivamente il listino salirà a 219 dollari.
La Retroid Pocket 6 a 229$ usa un nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con una potenza di circa 2,5x volte maggiore (guardando i benchmark)
Marketing, che a essere sincero non so quanto sará efficace essendo un mercato giá di nicchia per appassionati
