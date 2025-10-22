Halo pronto a diventare multipiattaforma: l'analisi di un dataminer anticipa l'arrivo su PlayStation

Secondo un nuovo leak, Halo Studios sarebbe al lavoro su due progetti inediti della saga, con uno di essi - Halo Combat Evolved Remake - in arrivo anche su PS5. L'annuncio ufficiale potrebbe avvenire durante lHalo World Championship, mentre non emergono tracce di versioni per Nintendo Switch 2

Secondo le indiscrezioni condivise da Grunt.api, Halo potrebbe tornare non solo in grande stile, ma in modo del tutto inaspettato. Stando a quanto riportato dal dataminer, due nuovi titoli della serie sarebbero in sviluppo presso Halo Studios, e uno di essi potrebbe essere Halo Combat Evolved Remake, rivisitazione completa dello storico primo capitolo rilasciato nel 2001 per l'originale Xbox.

Tuttavia, la parte più sorprendente riguarda la possibile disponibilità su PlayStation 5, la quale segnerebbe così la prima apparizione ufficiale del franchise su una console Sony. L'informazione arriva da un’analisi dell’API interna del publisher, dove sarebbero stati individuati riferimenti a due nuovi progetti Halo dotati di compatibilità con la piattaforma PlayStation.

Grunt is re-confirming that a new Halo game, specifically the one being announced on Friday, is coming to PlayStation 5. He didn’t find any evidence for Nintendo Switch. Previously I spoke to Grunt and did a report about this rumor here: https://t.co/zxBo2fF5fD https://t.co/Agc4LB6EWq — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) October 21, 2025

Il remake di Halo Combat Evolved sarebbe destinato a essere svelato venerdì, in occasione dell’Halo World Championship, evento seguito dalla community di tutto il mondo. Un certo grado di affidabilità della notizia è fornito dalla reputazione di Grunt.api, lo stesso insider che nel 2021 aveva anticipato correttamente il rilascio del multiplayer di Halo Infinite.

Al momento non emergono riferimenti a una versione dedicata a Nintendo Switch 2, lasciando intendere che la nuova incarnazione di Halo possa restare confinata agli ecosistemi Xbox e PlayStation.

L'annuncio, se confermato, rappresenterebbe un passo importante per il futuro del franchise che diventerebbe multipiattaforma. Ancora più rilevante, però, sarebbe per l'immagine di Xbox: Halo rappresenta una delle poche esclusive rimaste per la piattaforma di Microsoft e, indubbiamente, quella più rappresentativa in assoluto.

Certo, l'arrivo di Master Chief su PlayStation non sarebbe così inaspettato: Microsoft ha sottolineato più volte la non esistenza di un confine tra ciò che può e non può essere portato sulle piattaforme concorrenti. Tuttavia, in questo caso, l'azienda chiuderebbe un cerchio affermandosi definitivamente come publisher multipiattaforma.