Halo Infinite: in arrivo l'ultimo grande aggiornamento per il titolo, poi ci si concentrerà sul Remake

Il viaggio di Halo Infinite sta per giungere al suo ultimo grande capitolo. Halo Studios, parte degli Xbox Game Studios di Microsoft, ha annunciato che il prossimo aggiornamento del gioco, intitolato Operation: Infinite, sarà l'ultimo major update del titolo. L'aggiornamento verrà rilasciato il 18 novembre, segnando la fine del ciclo di sviluppo attivo per il titolo uscito nel 2021.

Secondo il comunicato ufficiale, il team si sposterà completamente sullo sviluppo di nuovi progetti legati all'universo di Halo. Halo Studios ha infatti confermato di essere al lavoro su "più titoli Halo" attualmente in fase di produzione, aprendo la strada a una nuova fase per il franchise.

Tra questi progetti figura Halo: Campaign Evolved, un remake completo del primo storico Halo: Combat Evolved, previsto per il 2026 su Xbox, PC e persino PlayStation 5, un'espansione inedita della serie verso altre piattaforme. Inoltre, secondo indiscrezioni non ufficiali, lo studio starebbe sviluppando anche un nuovo progetto multiplayer live service, ispirato al modello di Fortnite, che potrebbe rappresentare una svolta per il futuro competitivo del marchio.

Quali sono le novità del prossimo aggiornamento di Halo Infinite?

L'aggiornamento Operation: Infinite porterà con sé diverse novità per salutare la community. Verrà raddoppiato il tasso di progressione per le ricompense di Career Rank e Spartan Points, rendendo più gratificante l'esperienza per i giocatori.

L'Operation Pass gratuito, ultimo della serie, non avrà una data di scadenza e includerà tre nuove armature. Chi sceglierà di acquistare il Premium Pass da 100 livelli potrà ottenere cinque armature esclusive, sei modelli di armi e oltre 30 elementi di personalizzazione Spartan unici.

Inoltre, sarà aggiunta una nuova mappa asimmetrica per alcune modalità classificate, offrendo un'ultima sfida ai giocatori competitivi. Nonostante la fine dei grandi aggiornamenti, Halo Infinite continuerà a ricevere sfide giornaliere e settimanali, oltre a nuove stagioni classificate per mantenere attiva la scena multiplayer.