Halo è ufficialmente multipiattaforma: tutti i capitoli su PlayStation, inclusi quelli futuri

Brian Jarrard di 343 Industries ha confermato che tutti i capitoli di Halo, inclusi quelli futuri, saranno pubblicati anche su PlayStation. Il remake del primo titolo in uscita il prossimo anno segnerà un nuovo inizio per il franchise

Halo sarà un gioco multipiattaforma, nel senso più stretto del termine. Durante l'Halo World Championship, il community director Brian Jarrard ha confermato che il leggendario franchise di 343 Industries approderà stabilmente anche su PlayStation, a partire dal prossimo Halo: Campaign Evolved.

Jarrard ha dichiarato: "È qualcosa di importante su cui lavoriamo da tempo. Vogliamo che più persone possano innamorarsi di Halo, proprio come accadde 24 anni fa". Si partirà da Halo: Campaign Evolved, remake completo del primo capitolo che uscirà su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5.

Ma mente GameStop ha ironizzato sulla fine della console war, la riedizione del primo non sarà l'unico gioco ad arrivare su console Sony. Microsoft ha programmato di portare su PlayStation tutti i capitoli della saga, inclusi perfino quelli futuri, e sulla questione Jarrad è stato chiaro: "Halo sarà anche su PlayStation d'ora in avanti, a partire da Halo: Campaign Evolved".

Con Halo: Campaign Evolved, 343 Industries non solo ripropone l’origine del mito, ma getta le basi per un futuro in cui Halo diventa accessibile a un pubblico mai raggiunto prima. Il gioco, si spera, manterrà la sua identità tecnologica e narrativa, ma probabilmente Microsoft intende portare il franchise ai livelli di Call of Duty sul piano commerciale.

Portare il primo capitolo su PlayStation è indubbiamente un'ottima strategia che consentirà ai nuovi giocatori di partire dalle origini della saga e rivivere tutte le avventure di Master Chief fino ad oggi. Una soluzione che potrebbe effettivamente instaurare lo stesso legame costruito in 24 anni con gli utenti Xbox.