Halo: Campaign Evolved, l'uscita del remake potrebbe arrivare prima di settembre

Secondo un rumor dell'insider shinobi602, Halo: Campaign Evolved potrebbe uscire prima di settembre, probabilmente tra luglio e agosto. Il remake in Unreal Engine 5 ripropone la campagna di Halo: Combat Evolved, con co-op cross-play, nuove armi e altro ancora

Il 2026 si preannuncia come un anno particolarmente ricco per il catalogo first-party di Xbox, e tra i titoli più attesi spicca senza dubbio Halo: Campaign Evolved. Il remake in Unreal Engine 5 dello storico Halo: Combat Evolved potrebbe arrivare prima del previsto, stando alle ultime indiscrezioni emerse dalla community. Secondo un rumor diffuso dall'insider shinobi602, l'uscita del gioco sarebbe prevista per l'estate e potrebbe avvenire addirittura prima di settembre.

Le dichiarazioni sono apparse sul forum ResetEra, dove shinobi602 ha risposto a un commento che ipotizzava una pubblicazione a settembre. L'insider ha affermato che l'uscita non sarebbe "così lontana", lasciando intendere una finestra temporale più ravvicinata.

Pur non trattandosi di una conferma ufficiale, il messaggio ha riacceso le speculazioni su un possibile lancio tra luglio e agosto, un periodo che consentirebbe a Microsoft di evitare la concorrenza diretta con titoli di enorme richiamo previsti per l'autunno, come Grand Theft Auto 6, atteso per novembre.

Ulteriori dettagli sullo sviluppo e sull'uscita di Halo: Campaign Evolved

Attualmente in sviluppo presso Halo Studios, Halo: Campaign Evolved è un remake completo della campagna del celebre sparatutto del 2001, ricostruita utilizzando Unreal Engine 5. Il progetto non include una modalità multiplayer competitiva, una scelta che ha fatto discutere, ma offrirà comunque il supporto alla cooperativa fino a quattro giocatori.

La co-op sarà completamente cross-play, permettendo ai giocatori di unirsi indipendentemente dalla piattaforma utilizzata. Il gioco è infatti previsto per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC, segnando un'ulteriore apertura multipiattaforma da parte di Microsoft.

Dal punto di vista dei contenuti, Halo: Campaign Evolved rimarrà fedele alla storia originale di Combat Evolved, ma introdurrà diverse modifiche al level design, oltre a nuove armi pensate per arricchire il gameplay. Uno degli elementi più interessanti è rappresentato dalle tre missioni inedite ambientate prima degli eventi del gioco originale, che fungeranno da prequel e offriranno nuovi dettagli sull'universo narrativo di Halo.