Halo: Campaign Evolved, il remake di Combat Evolved arriverà anche su PS5 nel 2026: ecco il trailer

L'iconico capitolo che ha definito uno dei franchise più importanti nella storia del gaming torna in forma completamente rinnovata, con grafica in Unreal Engine 5, nuove missioni, cooperativa fino a quattro giocatori e supporto multipiattaforma.

A venticinque anni dall'esordio del primo Halo, Microsoft celebra la sua saga più rappresentativa con Halo: Campaign Evolved, un remake totale della campagna di Halo: Combat Evolved, pubblicato originariamente nel 2001 insieme alla prima Xbox. Il titolo, sviluppato da Halo Studios, arriverà nel 2026 su Xbox Series X|S, PC e, per la prima volta, anche su PlayStation 5, proseguendo così la strategia multipiattaforma già intrapresa da Microsoft.

Basato su Unreal Engine 5, il progetto rappresenta una ricostruzione completa dell'esperienza originale, con grafica in 4K, ambienti ridisegnati, filmati inediti, doppiaggi ri-registrati dal cast originale e una serie di miglioramenti al gameplay volti a modernizzare l'esperienza mantenendone intatta l'identità. Halo Studios dichiara di aver riutilizzato il codice e gli asset originali di Bungie come fondamenta, per garantire un feeling di gioco autentico e rispettoso delle origini.

Il team ha ricreato ogni livello e scontro con particolare attenzione alla cooperativa fino a quattro giocatori, disponibile con crossplay e cross-progression tra console e PC. Sulle console sarà inoltre possibile giocare in split-screen locale per due giocatori, in omaggio al titolo originale.

Tra le novità di rilievo figurano tre nuove missioni prequel, che espandono la narrazione e offrono ulteriori interazioni tra il Master Chief e il sergente Johnson. Queste missioni introdurranno nuovi ambienti, nemici e dialoghi, ampliando il contesto narrativo senza modificare la trama principale.

Sul fronte del gameplay, Halo: Campaign Evolved introduce nuove meccaniche come la corsa, l'hijacking dei veicoli nemici e un Warthog rinnovato, ora dotato di un quarto posto "da paraurti" pensato per il gioco cooperativo. Tornano inoltre gli Skulls, i modificatori che alterano le regole del combattimento: questa edizione ne includerà "più di qualsiasi altro titolo della serie", consentendo combinazioni di difficoltà e approcci estremi.

L'arsenale si arricchisce con nove armi aggiuntive provenienti dai capitoli successivi della saga, tra cui Energy Sword, Battle Rifle e Needle Rifle, completamente ridisegnate per offrire fedeltà visiva e sonora di nuova generazione. Tutte le armi ora supportano la mira libera (ADS) e le nuove illuminazioni dinamiche amplificano l'impatto visivo degli effetti al plasma in ambienti chiusi.

Il comparto audiovisivo è stato ricostruito da zero: cinematiche in motion capture, colonna sonora rimasterizzata ed effetti sonori aggiornati per immergere il giocatore nella mitologia di Halo con un livello di dettaglio e fedeltà senza precedenti.

Nonostante l'attenzione dedicata al comparto cooperativo, non sarà presente una modalità multiplayer competitiva, in linea con la natura single-player del titolo originale.

Secondo Greg Hermann, direttore tecnico di Halo Studios, l'obiettivo è "essere fedeli allo spirito del primo Halo, ma ripensandone struttura e linguaggio visivo con gli strumenti di oggi". Il gioco, spiega, "non si limita a un restauro grafico: ogni scena, animazione e sequenza è stata ripianificata da zero".

Con Halo: Campaign Evolved, Microsoft punta non solo a omaggiare il passato ma anche a stabilire le basi tecniche per i futuri episodi del franchise. Come sottolineato dagli sviluppatori, il remake vuole "mostrare come il gameplay classico di Halo possa evolversi restando riconoscibile".

Il gioco sarà disponibile dal day one su Game Pass Ultimate e PC Game Pass, e supporterà Xbox Cloud Gaming e Play Anywhere, permettendo di continuare la partita su qualunque piattaforma.