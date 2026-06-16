Halo: Campaign Evolved domina le classifiche dei pre-order su PlayStation Store
Halo: Campaign Evolved sta ottenendo ottimi risultati nei preordini del PlayStation Store in diversi paesi. Regno Unito, Stati Uniti, Francia e Germania mostrano un forte interesse per il titolo, soprattutto nelle edizioni Premium. Il successo potrebbe rafforzare la strategia multipiattaforma di Microsoft in vista del lancio del 28 luglio 2026.di Francesco Messina pubblicata il 16 Giugno 2026, alle 12:01 nel canale Videogames
Halo
Halo: Campaign Evolved sta registrando risultati molto incoraggianti nelle classifiche dei preordini del PlayStation Store, confermando il forte interesse del pubblico PlayStation nei confronti di una delle serie più iconiche della storia videoludica. L'arrivo di Master Chief sulle console Sony rappresenta infatti un evento senza precedenti per il franchise e sembra aver catturato l'attenzione di un numero considerevole di giocatori.
I dati provenienti da diversi mercati mostrano un andamento particolarmente positivo. Nel Regno Unito, ad esempio, l'edizione Standard del gioco occupa attualmente la prima posizione tra i titoli più prenotati sul PlayStation Store, mentre la versione Premium si mantiene stabilmente nelle posizioni più alte della classifica. Si tratta di un risultato significativo per un prodotto che non è ancora stato pubblicato ufficialmente.
Anche negli Stati Uniti l'interesse appare elevato. In questo caso è soprattutto l'edizione Premium a distinguersi, collocandosi tra i videogiochi più prenotati della piattaforma digitale. La versione Standard, invece, si trova più indietro nella graduatoria. Una possibile spiegazione potrebbe essere legata ai vantaggi esclusivi inclusi nell'edizione Premium, tra cui l'accesso anticipato alla campagna principale previsto alcuni giorni prima del lancio ufficiale.
La situazione relativa ai pre-order di Halo: Campaign Evolved
La situazione è simile anche in altri importanti mercati europei. In Francia l'edizione Premium sembra essere particolarmente apprezzata dagli utenti, mentre in Germania è la versione base a ottenere risultati migliori nelle classifiche delle prenotazioni. Queste differenze suggeriscono preferenze diverse da paese a paese, ma evidenziano comunque un interesse diffuso nei confronti del titolo.
Il successo iniziale di Halo: Campaign Evolved potrebbe avere implicazioni più ampie per la strategia multipiattaforma adottata da Microsoft negli ultimi anni. La presenza di una serie storicamente associata all'ecosistema Xbox su PlayStation rappresenta infatti un cambiamento significativo rispetto alle politiche del passato. Le ottime performance nei preordini potrebbero essere interpretate come una conferma della validità di un approccio meno rigido all'esclusività.
Questa situazione alimenta inoltre speculazioni sul possibile futuro di altre proprietà intellettuali appartenenti agli Xbox Game Studios. Alcuni osservatori ritengono che risultati commerciali positivi possano spingere Microsoft a valutare ulteriori aperture verso il pubblico PlayStation. Halo: Campaign Evolved arriverà il 28 luglio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.
7 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Ma se non è ancora uscito?
è un remake di un gioco di 25 anni fa alla fine ad oggi esistono 3 copie del gioco originale questa la prima e poi la rimasterizzata, in totale credo di averlo finito solo questo capitolo un 8 volte in maniera leggendaria
Lo so, questa non è uscita però.
questo non cambia il mio entussismo nel post iniziale sia che giochi o no a quesa versione
Tu hai scritto che Campaign Evolved è fra i 10 titoli più belli che hai giocato, che è falso perché nessuno l'ha giocato.
Se avessi scritto che Combat Evolved è fra i 10 titoli più belli che hai giocato e quindi sei fiducioso su Campaign Evolved, allora avrebbe avuto senso.
Anche perché questa non è una remastered (come quella contenuta nella TMCC), ma un remake, quindi proprio un gioco differente, sebbene probabilmente con più o meno stessa storia, ambientazioni e meccaniche
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".