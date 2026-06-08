Halo: Campaign Evolved, annunciata la data d'uscita della campagna inedita dedicata a Master Chief e Sgt. Johnson, arriva anche su PS5

Halo: Campaign Evolved uscirà il 28 luglio 2026 su Xbox, PC e PlayStation 5. Il remake della storica avventura includerà Operation: Meteorite, una nuova campagna prequel con Master Chief e Sgt. Johnson. Sono previsti cross-play, cross-progression, accesso anticipato per alcune edizioni e disponibilità immediata su Game Pass

Halo: Campaign Evolved debutterà ufficialmente il 28 luglio 2026 su Xbox Series X|S, PC Windows, Steam, cloud e PlayStation 5. Gli utenti che acquisteranno le edizioni Premium o Collector's Edition potranno iniziare a giocare con un accesso anticipato fino a cinque giorni prima, a partire dal 23 luglio.

Durante l'Xbox Games Showcase è stato mostrato un nuovo trailer dedicato a Operation: Meteorite, una delle principali novità incluse nel progetto. Questa espansione narrativa, disponibile in tutte le edizioni del gioco, si svolge circa un anno prima degli eventi del primo Halo e vede protagonisti Master Chief e il Sergente Johnson.

La storia conduce i giocatori in una missione segreta dell'UNSC a bordo di una nave di ricerca dei Covenant. Quello che inizialmente sembra un semplice incarico di recupero si trasforma rapidamente in un'operazione molto più complessa e pericolosa.

Halo: Campaign Evolved, ulteriori dettagli su questo remake

Oltre a ricreare fedelmente la campagna originale composta da dieci missioni, Halo: Campaign Evolved introduce nuovi ambienti, varianti inedite dei nemici, armi provenienti da diversi capitoli della serie e ulteriori possibilità di gameplay. Nel trailer sono state mostrate battaglie a fianco delle forze UNSC, scontri contro nuove minacce come il Brute Berserker e sequenze ambientate persino nello spazio.

Lo sviluppo della trama di Operation: Meteorite è stato realizzato con il contributo dello scrittore di fantascienza Troy Denning, autore già noto ai fan per numerosi romanzi ambientati nell'universo Halo. I preordini sono già disponibili. L'edizione Standard include il gioco completo e la nuova campagna aggiuntiva.

La Premium Edition aggiunge l'accesso anticipato, contenuti cosmetici esclusivi e una raccolta digitale di materiali narrativi e artistici. La Collector's Edition comprende inoltre una statua di Master Chief, una riproduzione del chip di Cortana con illuminazione LED, una Steelbook e altri oggetti da collezione. Il titolo supporterà cross-play e progressione condivisa tra tutte le piattaforme.