Halo 2 e 3: remake in arrivo, multiplayer rimandato a Halo 7

Secondo nuovi leak, Halo 2 e Halo 3 riceveranno remake completi in Unreal Engine 5, ma senza modalità multiplayer, che tornerà solo con Halo 7. Gli sviluppatori vogliono evitare la frammentazione della community e concentrare gli sforzi sul nuovo capitolo, che proseguirà la storia di Halo Infinite

Dopo l'annuncio di Halo: Campaign Evolved, il remake del primo storico capitolo della saga e il primo titolo della serie a sbarcare anche su PlayStation, i fan possono aspettarsi molto di più. Secondo nuove indiscrezioni diffuse dal profilo Halo Leaks, sarebbero infatti in sviluppo anche i remake di Halo 2 e Halo 3, entrambi ricostruiti da zero con Unreal Engine 5.

Tuttavia, come già anticipato per Campaign Evolved, questi rifacimenti non includeranno alcuna modalità multiplayer, una decisione che ha suscitato perplessità tra i fan, considerando quanto il comparto online sia sempre stato parte integrante del DNA di Halo. L'obiettivo degli sviluppatori, secondo i rumor, è quello di concentrare tutte le risorse sul multiplayer del nuovo capitolo principale, attualmente noto come Halo 7.

Il leaker spiega che Halo Studios (presumibilmente 343 Industries) starebbe lavorando a un rilancio globale del franchise, pianificando di riunire la community intorno a un'unica esperienza multiplayer, evitando così la frammentazione tra più titoli online. Il rischio, infatti, sarebbe quello di disperdere i giocatori tra diversi server e versioni del gioco.

Halo 2, Halo 3 remake e Halo 7: cosa emerge?

Per quanto riguarda Halo 7, le informazioni trapelate parlano di un titolo con campagna e modalità multiplayer separate, ma non necessariamente pubblicate nello stesso momento. La storia dovrebbe proseguire le vicende di Halo Infinite, espandendo l'universo narrativo della saga e ponendo le basi per una nuova trilogia.

I remake di Halo 2 e 3, invece, dovrebbero concentrarsi interamente sulla componente narrativa, offrendo grafica e gameplay rinnovati grazie alluso di Unreal Engine 5. Nonostante le versioni rimasterizzate di questi titoli siano già presenti nella Master Chief Collection, i nuovi progetti promettono un rifacimento tecnico completo, con un'attenzione particolare alla fedeltà visiva e alla fluidità delle animazioni.

Le reazioni della community sono miste: da un lato c'è entusiasmo per l'idea di rivivere due capitoli leggendari con una veste moderna, dall'altro delusione per l'assenza del multiplayer, considerato da molti il cuore pulsante della saga. Tuttavia, l'attesa per Halo 7 sembra destinata a crescere, alimentando le speranze per un grande ritorno del franchise simbolo di Xbox.

2 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Ripper8931 Ottobre 2025, 13:36 #1
Le campagne di Halo sinceramente le ho sempre trovate inferiori persino a quelle proposte da alcuni capitoli di COD, è tutto uno spara spara linearissimo, con poca varietà di gameplay, boss fight dimenticabili e senza una grande componente narrativa o di scrittura.
Almeno nelle campagne di COD la cinematografia è più spinta seppur a volte inutilmente.
Titanox231 Ottobre 2025, 14:19 #2
spero facciano un pack unico.
Le uscite singole del primo halo e gears of war sono inutili e sovrapprezzate

