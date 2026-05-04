Halo 2 e 3 come non li hai mai visti: i leak fanno sognare i fan

Secondo rumor, Halo Studios starebbe sviluppando remake di Halo 2 e Halo 3, oltre alla nuova versione di Combat Evolved in Unreal Engine 5. L'intera trilogia originale potrebbe essere rinnovata. Sono in lavorazione anche altri progetti, tra cui un multiplayer e il prossimo capitolo principale della serie

Secondo recenti indiscrezioni, Halo Studios starebbe lavorando attivamente ai remake di Halo 2 e Halo 3. Le informazioni provengono dal content creator Rebs Gaming, che afferma di aver ricevuto prove da fonti ritenute affidabili. Secondo tali dichiarazioni, entrambi i progetti si troverebbero già in fase iniziale di sviluppo.

Le stesse fonti sostengono che l'obiettivo dello studio sia quello di rielaborare l'intera trilogia originale della saga. Questo includerebbe anche una nuova versione del primo capitolo, Halo: Combat Evolved, ricostruita utilizzando l'Unreal Engine 5. Questo remake, noto come Halo: Campaign Evolved, è già stato annunciato e rappresenta una reinterpretazione completa della campagna del titolo originale.

Un aspetto interessante riguarda i contenuti previsti per questa nuova edizione: secondo le indiscrezioni, includerà elementi tratti dai capitoli successivi, come i Brutes, inseriti all'interno di missioni inedite con funzione narrativa di prequel. Inoltre, si ipotizza che queste creature possano apparire anche nelle missioni classiche tramite un modificatore opzionale chiamato Skull, pensato per arricchire l'esperienza di gioco.

Halo Studios lavora ad altri progetti oltre ai remake di Halo 2 e 3

Oltre ai remake, pare che lo studio sia impegnato anche su altri progetti legati al franchise. Tra questi figurerebbero un nuovo titolo multiplayer e il prossimo capitolo principale della serie, anche se al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali.

Già nell'ottobre 2024, Halo Studios aveva confermato di essere al lavoro su più giochi ambientati nell'universo di Halo, tutti sviluppati con Unreal Engine 5. Il primo di questi ad essere presentato è stato Halo: Campaign Evolved, previsto per il 2026.

Microsoft ha confermato che il titolo sarà disponibile su Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC, anche se una data di uscita precisa non è stata ancora comunicata. Questo progetto rappresenta un passo significativo per il rilancio della saga, puntando a modernizzare uno dei capitoli più iconici della storia dei videogiochi.