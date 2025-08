Half-Life 3? No, Gabe Newell produrrà yacht di lusso: acquisito il cantiere che lo ha costruito a Jeff Bezos

Gabe Newell, fondatore di Valve, ha acquisito il cantiere olandese Oceanco, produttore di superyacht per clienti come Jeff Bezos e Nancy Walton Laurie. L'acquisto nasce dalla sua passione per il mare e dalla volontà di supportare, senza modificare, una realtà già affermata nel panorama della nautica di lusso

Solo qualche settimana, in un'intervista, Gabe Newell aveva rivelato la sua giornata tipo caratterizzata da una vita in barca, immersioni e attività fisica, seppur senza trascurare mai il lavoro. A quanto pare, ha gradito a tal punto il dolce dondolare delle onde, da aver deciso di acquistare un intero cantiere navale olandese specializzato nella produzione di superyacht.

Nelle scorse ore, infatti, Newell ha annunciato l'acquisizione di Oceanco, segnando una svolta non solo nella sua vita privata, ma anche nella sua carriera imprenditoriale. Secondo quanto riportato da Boat International, l'interesse di Newell per Oceanco nasce da una "fascinazione di lunga data per il mare" e da "un profondo rispetto per le persone che vivono e lavorano su di esso".

Oceanco è attiva dal 1987 e ha cambiato proprietà diverse volte nel corso degli anni. Negli ultimi 15 anni è stata guidata dell'investitore privato Mohammed Al Barwani. La società è nota a livello globale per la realizzazione di yacht di lusso destinati a figure di spicco come Jeff Bezos, per il quale ha costruito Koru, un'imbarcazione a vela dal valore stimato di 500 milioni di dollari e lunga circa 130 metri. Tra gli altri clienti figurano anche Nancy Walton Laurie, erede della catena Walmart, proprietaria dello yacht Kaos, e Jerry Jones, proprietario dei Dallas Cowboys, che possiede il Bravo Eugenia.

D'altronde, Gabe Newell non è estraneo al mondo della nautica di lusso. La sua flotta personale include già due superyacht: il Rocinante, costruito dal cantiere tedesco Lürssen, e il Draak (precedentemente chiamato Tranquility), realizzato proprio da Oceanco. Attualmente è in fase di costruzione una nuova imbarcazione da 400 milioni di dollari, sempre firmata Oceanco, che ha contribuito ad avvicinare ulteriormente l'imprenditore all'azienda.

Con l'acquisizione completata, la nuova leadership ha dichiarato di voler mantenere invariata l'attuale direzione del cantiere. In una nota ufficiale, Oceanco afferma: "La sua prima decisione? Lasciare il team com'è. Sul serio. Oceanco ha visione, integrità e una cultura che funziona. Gabe non vuole cambiarla, vuole alimentarla".