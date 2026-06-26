Half-Life 2: ora si gioca gratis dal browser, senza Steam né download

Un liceale che si firma slqnt ha portato Half-Life 2 dentro il browser, senza Steam né download: tre mesi di lavoro su un fork del Source engine leaked nel 2020, oltre 60 fps su Chrome e qualche animazione sacrificata per strada

Half-Life 2 si gioca ora direttamente dal browser, senza installare Steam e senza scaricare nemmeno un megabyte di troppo. Il merito è di slqnt, uno studente liceale che ha impiegato circa tre mesi per trasformare lo storico shooter di Valve, normalmente in vendita su Steam a 9,99 dollari, in una pagina web giocabile da qualsiasi computer, dal salotto di casa fino al laboratorio di informatica della scuola.

Il progetto è stato annunciato su X dallo stesso sviluppatore il 25 giugno 2026 ed è online all'indirizzo hl2.slqnt.dev. Basta aprire il link e premere New Game per ritrovarsi già a Black Mesa East: su PC, con Chrome, il frame rate supera stabilmente i 60 fps. Il port parte anche su smartphone, ma i controlli touch sono quasi assenti: per muoversi davvero serve collegare una tastiera.

La reazione online è stata immediata: in poche ore migliaia di giocatori hanno provato il port, condividendo screenshot e impressioni sui social. C'è chi scherza sul fatto che Half-Life 2 sia ormai pronto a circolare in ogni laboratorio di informatica scolastico, complice la facilità con cui si avvia da un semplice link, e chi spera che l'iniziativa apra la strada ad altri progetti simili dedicati ai classici Valve.

Half-Life 2 su browser: qualche asset riadattato e animazioni facciali sacrificate

La base tecnica non nasce da zero. Slqnt ha preso spunto, su segnalazione di un amico, da un port di Portal realizzato da un altro sviluppatore, conosciuto come weliveinhell, costruito a sua volta su nillerusr/source-engine, una versione modificata del codice del Source engine finita online nel 2020 insieme al leak di Team Fortress 2. Su quella base, slqnt ha potuto sfruttare una modalità di rendering chiamata ToGLES: il motore parla il linguaggio OpenGLES, quello delle app Android, ed Emscripten lo traduce in WebGL2 dentro il browser. Sul fronte grafico, quindi, gran parte del lavoro era già pronta.

Il vero lavoro manuale è stato sugli asset. La versione del motore usata non legge i file della ripubblicazione del 20° anniversario di Half-Life 2, quindi slqnt è dovuto passare al ramo steam_legacy di Steam, estrarre i file VPK del gioco e suddividerli in singoli file .data per ogni mappa, in modo da poterli caricare in streaming dentro il browser.

Tra i sacrifici più vistosi c'è il sistema di animazione facciale, uno dei vanti tecnici di Half-Life 2 al debutto nel 2004. Mandava in crash il port così di frequente che lo sviluppatore ha scelto di disattivarlo del tutto: il G-Man recita il suo monologo iniziale, ma a volto immobile. Il dev log pubblicato da slqnt elenca altri problemi via via risolti o ancora aperti, come i salvataggi da reindirizzare al filesystem di Emscripten, batterie e kit medici che non funzionavano, la gravity gun di Alyx che non finiva in inventario, NPC che morivano senza motivo e headcrab che non infliggevano danno. Persino il tasto per accovacciarsi è stato rimappato sulla C, perché CTRL continuava ad attivare le scorciatoie del browser.

Resta aperta la domanda che si rincorre online: Valve è al corrente del progetto? L'operazione si appoggia su codice motore e asset di gioco di provenienza non proprio limpida, una zona grigia che potrebbe portare a una rimozione improvvisa. Valve, va detto, si è sempre mostrata tollerante nei confronti della community di modder, e nel frattempo lo sviluppatore continua a rilasciare correzioni per rendere il port più stabile. Far girare un vecchio FPS dentro una pagina web è quasi diventato uno sport a sé: prima di questo port era già capitato con Portal 2, trasformato in un piccolo server web, con Doom messo in moto a suon di sole regole CSS e con il primo Half-Life reso giocabile su un Nokia del 2007. slqnt, nel suo piccolo, allunga questa lista con un risultato che gira meglio di molti dei suoi predecessori.